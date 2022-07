Dimitri Van den Bergh dwingt wereldkampioen Peter Wright op de knieën na razendspannende clash en zit in halve finale

WNBA MVP Emma Meesseman en Julie Allemand helpen Chicago aan zege tegen Seattle en stek in play-offs

Chicago Sky heeft de WNBA-topper tegen Seattle Storm gewonnen met 78-74. De leider is zo zeker van een stek in de play-offs met de beste acht. ‘MVP’ Emma Meesseman was bij Chicago goed voor 16 punten, 10 rebounds en 6 assists. Julie Allemand, voor de tweede keer op rij in de basis gezien de hersenschudding van Courtney Vandersloot, lukte 4 punten, 2 rebounds en 2 assists.

20 juli