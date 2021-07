Dimitri Van den Bergh door het dolle heen na overwinning én record tegen Chisnall: “Get in!”

DartsDimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Matchplay Darts. Hij versloeg daarbij z’n zwart beest Dave Chisnall. In een interview na de wedstrijd was Van den Bergh duidelijk enorm tevreden met de overwinning. “Dit is een soort revanche.”

Dimitri Van den Bergh was erg enthousiast in een interview na zijn wedstrijd tegen Dave Chisnall. “Het publiek heeft me zo hard geholpen in deze wedstrijd”, opent ‘Dancing Dimi’ het gesprek. “Na deze partij voel ik dat ik kan tonen dat ik hier ben.”

“Ik en Dave speelden een schitterende wedstrijd op het WK en ik had een gemiddelde hoger dan 100, maar ik had geen kans om hem te verslaan. Dit is een soort revanche. Ik voel me super sterk. Dit geeft me vertrouwen dat ik het kan. In het verleden kon ik hem nooit kloppen, maar het is me gelukt.”

“Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd. Het maakt me niet uit tegen wie ik moet spelen. Ik moet gewoon mijn eigen wedstrijd spelen, mijn voorbereiding doen en dan is alles mogelijk. Ik geloof er in.” Hij bedankte ook nog eens het publiek. “Ik hou van jullie, dankuwel!” Van den Bergh gooide veertien 180'ers, dat is een record in de tweede ronde. “Yes, cmoon. Ik hou hiervan!”