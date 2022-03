Dierenrechtenorganisatie roept op tot verbod van paardrijden nadat paard sterft op Engels toernooi: “Maak einde aan deze horror”

Het noodlot sloeg toe op de laatste hindernis van de oefening. Shallwehaveonemore, het paard van jockey Gary Moore, kwam ten val en liep ernstige blessures op. De medische hulp was snel ter plaatse, maar het paard moest ingeslapen worden. De paardrijsport is al langer een doorn in het oog van dierenrechtenorganisaties. “Dit is een tragedie die elk jaar voorvalt op dit zogenoemde ‘festival’”, aldus Dene Stansall van AnimalAid aan ‘The Daily Mail’. “Het is verre van een festival. Het is dierenmishandeling en negeert het leed dat het veroorzaakt, zoals dode paarden en ernstige verwondingen.”