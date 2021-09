Diederick Schelfhout eindigt als achtste in wegrit: “Het was soms meer zwemmen dan koersen”

ParalympicsDiederick Schelfhout (MC3) is er niet in geslaagd een medaille te veroveren in de gemengde wegrit C1-3 op de Paralympische Spelen. De 35-jarige Oost-Vlaming sprintte in de gietende regen op de Fuji Speedway nog voor het brons, maar werd uiteindelijk achtste. Ewoud Vromant (MC2) reed in de achtergrond naar een zestiende stek.

De Britten Benjamin Watson (2u04:23) en Finlay Graham (2u05:43) namen de eerste twee plaatsen in. De Franse C2-renner Alexander Leaute (2u11:06) sprintte naar een knappe derde plaats. Schelfhout eindigde in hetzelfde groepje als achtste.

“Het gevoel was niet slecht”, begon Schelfhout na zijn race. “Ik had in het begin een beetje problemen met mijn banden. Ik had heel weinig grip in de afdaling. Door een andere renner heb ik een manoeuvre moeten maken, waardoor ik op een grote achterstand kwam. Ik heb dan hard moeten vechten om terug te komen. Ik had het eigenlijk zelfs niet meer verwacht nog terug te keren. Maar ik ben koppig blijven knokken.”

In de laatste rechte lijn zette Schelfhout nog de sprint aan voor het brons, maar hij viel in de laatste meters stil en zag nog vijf renners hem voorbijgaan. “In de sprint lukte het niet meer”, legde hij uit. “Ik ben sowieso niet de meest explosieve renner. Ik heb op het laatste klimmetje nog eens aangezet. Ik voelde me daar nog redelijk goed. Maar ik geraakte niet weg en ik denk dat ik daar mijn laatste pijl heb verschoten.”

Het was voor Schelfhout ook om persoonlijke redenen een moeilijke race. “Ik heb gisteren heel slecht nieuws gekregen vanuit de familie”, gaf hij mee. “Iemand is overleden. Ik heb er vannacht slecht van geslapen. Maar die persoon heeft me nu wel bijgestaan in de koers. Het was mentaal één van mijn zwaarste koersen ooit. Ik heb er wel extra kracht uitgehaald. Ik wilde niet teleurstellen. Ik streed nog mee om het brons uiteindelijk. Dan is het zeker geen slechte koers geweest.”

Na enkele snikhete dagen viel de regen in Japan donderdag met bakken uit de lucht. “Ik kan op zich wel goed tegen de regen”, aldus Schelfhout. “Ik ben op dat vlak een typische ‘flandrien’. Ik was al blij dat het niet heel warm was. Het was in de afdaling wel de hele tijd vechten tegen de gladde wegen. Je schoof voortdurend weg. Het was eigenlijk niet meer regenen. Met momenten was het meer zwemmen (lachend).”

Voor Schelfhout zitten zijn tweede Paralympische Spelen erop. “Ik eindig deze Spelen met een dubbel gevoel”, eindigde hij. “De eerste dag op de 3 km individuele achtervolging had ik een beetje pech met maagproblemen. Mijn tweede wedstrijd, de tijdrit op de piste, was heel goed, maar dan speelden de factors mee. Zonder die factorberekening had ik zilver behaald. De tijdrit op de weg maandag was iets minder, mede door de hitte. En vandaag heb ik alles gegeven. Ik denk dat ik één van de sterkste renners in koers was om zo te kunnen terugkeren.”

Diederick Schelfhout and Ewoud Vromant.