Dick Fosbury, grondlegger van het moderne hoogspringen, overleden na korte strijd tegen lymfeklierkanker

20 oktober 1968. Drie atleten zijn in Mexico Stad zeker van de olympische medailles in het hoogspringen. Enkel de volgorde moet nog bepaald worden. De Sovjet-Rus Gavrilov neemt het vanaf 2,20 meter hoogte op tegen de Amerikanen Caruthers en Fosbury. Van die laatste is dan al geweten dat het een rare vogel is.

Zo miste hij de openingsceremonie omdat hij op dat moment Mexico aan het verkennen was en droeg hij tijdens de wedstrijd twee verschillende schoenen. Fosbury slaat de officials op die 20ste oktober met verstomming door achterwaarts over de lat te springen. In lijn met de regels, want Fosbury stoot telkens met één voet af.

Zijn speciale techniek levert Fosbury prompt olympisch goud op. Gavrilov faalt bij 2,22m, Caruthers raakt gebruik makend van de rolsprong-techniek niet over 2,24m. Fosbury doet dat met zijn eigen methode wel en tekent daarmee voor een olympisch record.

De burgerlijk ingenieur in spe uit Oregon had dé succesformule gevonden, maar zou nooit meer terugkeren naar de Spelen. Het heette dat de Amerikaan snel uitgekeken was op de sport, toch zou zijn naam en tehcniek voor eeuwig met het hoogspringen verbonden blijven.

55 jaar na zijn exploot is de Amerikaan niet meer. Fosbury overleed in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap. Volgens zijn voormalige manager leed Fosbury sinds kort aan lymfeklierkanker.

