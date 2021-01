Deze acht overblijvers strijden vandaag om winst op Masters darts

DUEL 1. King versus Aspinall

Mervyn King (54, Engeland) klopte Glenn Durrant (6-1) en Rob Cross (10-5). Haalde in 2009 de halve finales op het WK, werd in 2014 tweede op de Masters. Huidig nummer 20 op de PDC-wereldranglijst. Z’n dartsnaam is niet ver gezocht: ‘The King’.

Nathan Aspinall (29, Engeland) won van Mensur Suljovic (10-9) op weg naar de kwartfinales. Haalde vorig jaar de halve finales op de Masters. Stond ook al twee keer in de halve finale van het WK in 2019 en 2020. Huidig nummer 5 op de PDC-wereldranglijst. ‘The Asp’ pronkt op zijn tenue.

DUEL 2. Price versus Lewis

Gerwyn Price (35, Wales) veegde de vloer aan met Joe Cullen (10-3) om zich bij de laatste acht te scharen. Won vorig maand nog het WK, ‘The Iceman’ geraakt op de Masters wel nog nooit voorbij de kwartfinales. Huidig nummer 1 op de PDC-wereldranglijst.

Adrian Lewis (36, Engeland) versloeg dit toernooi al Michael Smith (6-5) en Gary Anderson (8-10). Won het WK darts in 2011 en 2012. Eén jaar later verloor hij op de Masters de finale van Phil Taylor met 10-1. Huidig nummer 24 op de PDC-wereldranglijst. Zijn bijnaam? The Jackpot.

DUEL 3. Wright versus Chisnall

Peter Wright (50, Schotland) is de titelverdediger en haalde het in de vorige ronde van Simon Whitlock (10-8). Kroonde zich in januari 2020 voor het eerst in z’n carrière tot wereldkampioen, vorige maand ging de opvallende verschijning er al in de zestiende finales uit. ‘Snakebite’ is het huidig nummer 3 op de PDC-wereldranglijst.

Dave Chisnall (40, Engeland) ontdeed zich na een nagelbijter van Daryl Gurney (10-9). Was de boeman van Dimitri Van den Bergh op het WK en schopte het tot de halve finale. In 2016 was ‘Chizzy’ de runner-up op de Masters. Huidig nummer 6 op de PDC-wereldranglijst.

DUEL 4. Clayton versus Wade

Jonny Clayton (46, Wales) stuurde Jose de Sousa (6-5) huiswaarts. Maar nog veel straffer: gisteren beet Michael van Gerwen in het zand (9-10). Geraakte nog niet verder dan de zestiende finales op een WK en de kwartfinales op de Masters. Huidig nummer 18 op de PDC-wereldranglijst. ‘The Ferret’ is zijn bijnaam.

James Wade (37, Engeland) klopte Chris Dobey - de man die Van den Bergh in de eerste ronde had uitgeschakeld. Won in 2014 al eens de Masters. Ook onder meer de World Series Finals, de Premier League en de UK Open staan op z’n palmares. Huidig nummer 7 op de PDC-wereldranglijst. Niet voor niets ‘The Machine’

De kwartfinales zijn LIVE op VTM 2 te bekijken vanaf 13u45. Vanaf 20u kan u op diezelfde zender afstemmen voor de halve finales én de finale.

