Derwael en co betreuren in open brief negatief beeld over gymnastiek na meldingen over mishandeling

TurnenDe gymnasten van Team Belgym die momenteel trainen in Gent betreuren het negatief beeld over gymnastiek en hun team, na de getuigenissen van ex-turnsters over grensoverschrijdend gedrag. Ze vrezen dat ze hun olympische voorbereiding niet langer in alle rust en sereniteit kunnen voortzetten, zo verklaren ze in een zaterdag verspreide open brief. "We respecteren de getuigenissen van de ex-gymnasten, maar onze ervaringen zijn anders en daarvoor vragen wij respect."

In de zomer van vorig jaar getuigden verschillende (ex-)turnsters over psychologisch misbruik tijdens hun carrière in de Gentse topsportschool. Daarbij kwamen Yves Kieffer en Marjorie Heuls, hoofdcoaches bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, in opspraak. Kieffer en Heuls reageerden daarop dat ze "een zuiver geweten" hebben.

"Alle getuigenissen van de ex-gymnasten over grensoverschrijdend gedrag, dat was een enorme mentale klap voor ons", zo klinkt het zaterdag in een open brief van de gymnasten van Team Belgym. "Eerst dachten we nog dat het allemaal niks met ons te maken had, dat het behoorde tot het verleden, maar toch had het een grote impact op ons. Vooral omdat we in de media en op sociale media zoveel over ons hebben gelezen dat niet klopt.”

"Acht maanden lang hebben wij gezwegen. We wilden al onze energie sparen voor onze voorbereiding op de Olympische Spelen en ons afschermen van alle negativiteit. Acht maanden lang hebben wij gezwegen omdat we het volste vertrouwen hadden in de onafhankelijke ethische commissie die alles onderzoekt. Tot nu waren we ervan overtuigd dat alles goed zou komen voor ons en voor onze trainers en dat we onze olympische voorbereiding in alle rust en sereniteit zouden kunnen voortzetten. Na de laatste artikels in de media, de haatcampagne op sociale media en de discussies in het Vlaams Parlement hebben wij niet meer dat gevoel. De publieke opinie over gymnastiek is heel negatief, de oordelen zijn al geveld en zelfs politici laten zich daardoor beïnvloeden. Daarom kunnen wij niet langer zwijgen.”

© EPA

De gymnastes hebben er naar eigen zeggen genoeg van dat ze "voortdurend achtervolgd worden door een gevoel van onrechtvaardigheid". Ze zijn het beu te horen "dat de ex-gymnasten dit doen om ons te helpen terwijl ze alleen maar problemen creëren voor ons en ons olympisch traject nog moeilijker maken" en "dat er niks veranderd is de voorbije 10 jaar terwijl dat totaal niet waar is". De turnsters geven aan dat ze met constante stress en negativiteit moeten trainen. "Elke dag vragen we ons af of onze trainers ons nog gaan kunnen begeleiden tot de Olympische Spelen.”

De brief werd ondertekend door Nina Derwael, al wordt benadrukt dat de tweevoudige wereldkampioene op de brug niet aan de basis lag van het initiatief. Ook de namen van Maellyse Brassart, Fien Enghels, Margaux Daveloose, Noémie Louon, Lisa Vaelen, Kéziah Langendock, Jutta Verkest en Charlotte Beydts, turnsters die in aanmerking voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, staan onderaan de open brief. Julie Vandamme, Jade Vansteenkiste en Margaux Dandois, die trainen met de olympische ploeg maar niet het olympisch traject volgen, steunen eveneens het initiatief.

