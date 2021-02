Denkwerk voor trainers van Belgian Cheetahs en Belgian Tornados na BK indoor

In september gooide Hanne Maudens (23) het roer drastisch om. Ze had genoeg van de zevenkamp en besliste om zich voortaan toe te leggen op de 400m. Meteen kreeg Carole Bam, trainster van de 4x400m aflossingsploeg, er een kandidaat-Belgian Cheetah bij. Op de micromeeting en op de IFAM-meeting in Gent gaf Maudens telkens haar visitekaartje af en vandaag tijdens het BK indoor in Louvain-la-Neuve bewees de Gentse op de 400m dat ze een basisplaats verdient. Maudens greep het brons in 53.52: alleen Cynthia Bolingo (52.72) en Camille Laus (52.27) waren sneller. Maar ze zag op de ranking wel Imke Vervaet (53.65), Paulien Couckuyt (53;59, een nieuw PR) en Margo Van Puyvelde (54.00) het nazien. “Ik sta met de derde tijd, dan verdien ik het wel om erbij te zijn, denk ik," zei Maudens.

Volledig scherm © Photo News

Maudens verraste Bolingo en Laus door snel te starten. “Ik dacht: ik ga ervoor. De vorige keren ben ik te traag gestart. Na 300m begon ik wel te verzuren - ik was een goed trekpaard voor Cynthia. Ik ben blij dat zij haar limiet kon lopen.” Bolingo dook inderdaad onder het minimum op de 400m voor het EK indoor (52.73) maar het is lang niet zeker dat de 28-jarige Brusselse de individuele race zal lopen in het Poolse Torun. “Ik had vooraf gezegd dat ik niet zou aantreden op de 400m maar nu twijfel ik. Ik moet er nog met Carole over praten. Als het is om figurant te zijn, dan is het niet erg interessant.” Bam sprak zich er niet over uit: “Mij kan het niet schelen: ik laat het over aan Cynthia. Een medaille, zoals in 2019, lijkt me niet mogelijk op de 400m - de concurrentie is nu véél sterker. En het is natuurlijk beter als alle meisjes fris aan de start van de 4x400m komen.” In 2019 grepen de Cheetahs naast een medaille, onder meer omdat Bolingo al door haar beste krachten heen zat.

Het is niet de eerste zorg van Bam: zij moet nu beslissen welke vijf meisjes zij selecteert voor het EK indoor. “Ik zit nu nog meer in de merde. Hun tijden komen allemaal zo dicht in elkaars buurt - waar moet ik me nu op baseren? Een kwartier geleden had ik nog een ander team in gedachten.” Bam heeft nog enkele dagen om die knoop door te hakken.

Volledig scherm Cynthia Bolingo. © Photo News

Ook Jacques Borlée krabde zich stevig in de haren na de 400m bij de mannen: hij zag z’n zoon Dylan kraken na een schermutseling halfweg met Alexander Doom. De 23-jarige West-Vlaming greep het goud in 47.00, voor Christian Iguacel (47.16), terwijl Dylan Borlée pas als derde in 48.64. “Zo kan ik geen 400m lopen," sakkerde de jongste Borlée. “Wanneer ik me ineens moet inhouden, dan ben ik m’n ritme helemaal kwijt en dat soort race bekomt me niet. Zonder die ‘clash’ hadden we het allemaal beter gedaan. Ik ben in vorm maar zo’n prestatie geeft me geen vertrouwen. Echt jammer want op training gaat het wel goed. Maar Alexander verdient een plek in de ploeg.”

Volledig scherm Christian Iguacel, Alexander Doom en Dylan Borlee. © BELGA

Dat vond ook Doom zelf: “Ik heb bevestigd dat ik m’n plek waard ben. Hopelijk mag ik op het EK indoor aan de start staan.” Of hij mag starten, dat liet trainer Jacques Borlée nog in het midden, maar Doom kan wél rekenen op een selectie. Zeker nu Jonathan Sacoor met zijn universiteitsteam de finale van de Amerikaanse NCAA zal lopen, komt er een plaatsje vrij. Jacques Borlée: “Ik neem mijn zonen Kevin, Jonathan, Dylan en Alexander Doom mee naar het EK indoor, nummer vijf wordt Julien Watrin of Robin Vanderbemden. Daar moet ik met hun trainer nog over praten en ik wil ook nog één test doen. We gaan niet naar het EK om ons belachelijk te maken maar om een medaille te winnen.”

Buiten Bolingo kwalificeerden ook Renée Eykens, Elise Vanderelst en John Heymans zich op de valreep nog voor het EK indoor. Op de 800m haalde Eykens het in 2:02.24 en bleef zo onder het EK-minimum van 2:03.22, net als Vanderelst die in 2:02.50 finishte. Op de 3.000m snelde Heymans naar de Belgische titel in 7:51.71, de limiet lag op 7:53.18. In het polsstokspringen redde Fanny Smets het niet: zij bracht haar Belgische record wel op 4m53, twee centimeter beter dan haar vorige record, maar het minimum van 4m61 zat er niet in.

Volledig scherm Jacques Borlée. © BELGA