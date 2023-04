Demonstratie van Roeselare in Gent

Voor het duel tussen Caruur Gent en Knack Roeselare werden coach Van Huffel en kapitein Degruyter in de bloemen gezet. Later bleek dit het enige feestmomentje van de avond te zijn, want van een wedstrijd was er nooit sprake. Knack Roeselare - met Tammearu en Ahyi in de basis - gaven de thuisploeg nooit een kans, zelfs geen sprankeltje hoop, om in de wedstrijd te geraken. Tegen de verschroeiende opslagdruk, uitmuntende organisatie in blok en verdediging en flitsend aanvalsspel van de West-Vlaamse ploeg was Gent niet opgewassen. Coach Van Huffel had Fischer in zijn team gezet om hoofdaanvaller De Vries te sparen. Vandecaveye - vorige week absolute uitblinker in Leuven - was zaterdagavond onzichtbaar. De setstanden tonen aan hoe groot de dominantie van Roeselare was. Alleen in de slotset kon Gent eventjes wedijveren met de finalisten van de CEV Cup. Tot 7-8, dan ging het licht bij Caruur definitief uit. (WVM)