Delphine Nkansa bij 100m-titel op BK sneller dan record Kim Gevaert, maar tijd niet bevestigd door forse rugwind

Kim Gevaert liep haar Belgisch record van 11.04 in 2006 in Brussel. In mei dit jaar flirtte Rani Rosius met 11.08 al eens in de buurt, maar ook zij zag haar chrono door een rugwind van 2.5 meter per seconde niet gehomologeerd Rosius ontbreekt op het WK in Brugge door een blessure, maar Nkansa toonde dus ook haar sprintklasse met een chrono van 11.03, die evenwel niet zal tellen voor de boeken.

Nkansa borduurt wel voort op een uitstekende vorm, want twee weken geleden won ze op het EK atletiek voor beloften (U23) in het Finse Espoo nog verrassend de Europese titel op de 200 meter. “Maar ik ben ook niet in de vorm van mijn leven, want ik heb overal wat pijn”, zegt Nkansa over de naweeën van het EK voor beloften. “Ik heb daar veel races gelopen en ik was nog niet helemaal hersteld. Ik ben blij met deze chrono met een rugwind van plus 5. Ik voelde wel dat ik kon profiteren van de wind.”

Delphine Nkansa.

Kim Gevaert is geen onbekende voor Nkansa: “Natuurlijk hebben we elkaar al gesproken. Ik wil het graag ooit beter doen dan Kim. Zij motiveert me. Ze zegt me: ‘Ga ervoor. Het komt goed’. Ik hoop op een dag haar records te verslaan, al zijn ze moeilijk te verbeteren.”

Nkansa mag nog altijd hopen op een deelname aan het WK in Budapest over drie weken. Op dit moment bezet ze de 36ste plek op de wereldranking, net binnen de selectielimiet van de Belgische federatie. Haar Belgische titel levert haar nog punten op waardoor ze kan klimmen op de ranking: “Ik hoop dat ik me mag bewijzen.”

Nkansa traint in Frankrijk, logisch dat ze wat naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 blikt. “Er is nog veel ruimte voor verbetering. De Spelen is een droom. Ik hoop dat het me lukt. Ik ga rustig door met trainen, zonder mezelf druk op te leggen.”

Delphine Nkansa bij haar titel op de 200m op het EK voor beloften in Finland twee weken geleden.