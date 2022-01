Delfine Persoon ziet Las Vegas wel zitten: “Als ik nog kans wil maken op een wereldtitel, dan moet ik ze nú nemen”

Meer sport“Als ik nog kans wil maken op een wereldtitel, dan moet ik ze nú nemen.” Aan het woord: Delfine Persoon. Eén dag voor haar 37ste verjaardag kreeg ze een voorstel in haar mail van de Amerikaanse Mikaela Mayer (31) om in maart in Las Vegas te boksen, met als inzet de WBO- en IBF-titels bij de superpluimgewichten.

“Ik heb er zeker zin in. Maar niet om me murw te laten slaan. Als ik toezeg, wil ik me deftig kunnen voorbereiden. Zonder zorgen aan mijn hoofd.” En die zijn er nu wel. Door corona is haar afdeling bij de politie schaars bezet: verlof nemen om de trainingsintensiteit te kunnen optrekken, wordt niet evident. En er zijn de dopingcontroles die haar dagindeling lastig maken. “Eigenlijk is het wat kort dag tot maart en we zijn het ook nog niet eens over het prijzengeld, maar als ik er mijn gedacht op zet, dan komt het wel goed.”

Voor een WBC-titel komt Persoon niet meer in aanmerking. Het resultaat van haar beslissing om in maart 2020 aan het olympisch kwalificatietoernooi in Londen mee te doen. Dan moest ze evenwel als amateur boksen en dat laat de WBC niet toe: ze schrapten Persoon. De andere grote boksenbonden, zoals de WBO en IBF, leggen die beperkingen niet op.

Mikaela Mayer is geen doetje. Ze verloor nog geen enkele van haar 16 profkampen en won er vijf met knockout. In november rekende ze nog overtuigend af met Maiva Hamadouche, een Française die eerder ook al tegen de knuisten van Persoon opliep. “Mayer is sterk, fysiek een beetje zoals ik, maar wel minder snel en technisch minder dan Katie Taylor.”

Katie Taylor, de Ierse van wie Delfine Persoon twee keer controversieel verloor, eerst in New York, vervolgens in Londen. Als de West-Vlaamse naar Las Vegas trekt, dan weet ze ook dat een knockout nodig zal zijn om te winnen. “Filiep (Tampere, haar coach en vriend, red.) en ik zijn ons daarvan bewust, maar alle andere kampioenen ontwijken me. Ik moét er dus voor gaan. Fysiek ben ik nog altijd in orde, maar ik word toch weer een jaartje ouder en ik kan niet ontkennen dat het afscheid nadert. Ik bekijk het nu kamp per kamp.”

Volledig scherm Delfine Persoon. © Florian Van Eenoo Photo News