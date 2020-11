Delfine Persoon wint achtste Gouden Handschoen en is nog niet uitgeteld: “Naar Spelen in Tokio? Ik wil het proberen”

Boksen Il n’y a pas photo. Ook al kon ze in augustus haar kroon als WBC-kampioene niet heroveren, Delfine Persoon is en blijft 's lands beste vrouwelijke bokser. Voor de achtste keer in evenveel jaren mag de 35-jarige West-Vlaamse vandaag de Gouden Handschoen ophalen. Persoon komt ook nog eens terug op dat bewuste tweede duel met Katie Taylor én stelt dat ze nog niet uitgevochten is. “Tokio? Ik wil het proberen.”

Voor wie niet vertrouwd is met de Gouden Handschoen: die trofee is voor het boksen wat de Gouden Schoen voor het voetbal is - voorbehouden aan de besten. Delfine Persoon heeft al zes exemplaren in haar living staan, eentje stond ze af voor een goede zaak en vandaag krijgt ze nummer acht: “Het is altijd plezant als je erkenning krijgt.”

De politie-inspectrice dankt de prijs aan haar zege voor de vacante WBA interim wereldtitel bij de superpluimgewichten tegen de Nigeriaanse Helen Joseph, al kwam ze vooral in beeld met een ander titelgevecht waar ze eigenlijk niet meer op had gerekend. Na de hold-up in New York in juni 2019 vreesde Persoon dat Katie Taylor haar geen nieuwe kans zou gunnen maar door het coronavirus waren de opties voor de Ierse plots heel beperkt. En zo verscheen Persoon in augustus terug op het toneel. Niet in Madison Square Garden, maar op het fraaie landgoed van Taylors bokspromotor Eddie Hearn.

Weer bokste Persoon voor wat ze waard was maar weer duidde de jury Taylor als winnaar aan. Aan Sky Sports zei Persoon dat ze zich nu beter kon verzoenen met het resultaat. Ze wilde geen slechte verliezer tonen. “Filiep (Tampere, haar coach) zei me: ‘Wees sportief want je bent verloren’. Ik vroeg hem of hij zeker was want anders zou ik mijn nederlaag niet zo makkelijk toegeven. Nú heeft Filiep spijt van zijn woorden want ook al vocht Taylor beter dan in New York, ik verloor onterecht. In het hotel kreeg ik een knuffel van Anthony Joshua: ‘Jij bent de winnaar,’ zei hij me. Op tv gaf hij er uiteraard een draai aan want hij ligt bij Hearn onder contract. En Tyson Fury stuurde me een berichtje om te zeggen dat ik ook had kunnen winnen.”

Op een persconferentie twee dagen later zei Persoon wat ze écht dacht. Ze beseft dat de boodschap niet erg goed overkwam: “Eerst geef ik toe dat ik terecht verlies en dan verander ik van gedacht - ik heb me voor de buitenwereld zo niet sympathiek gemaakt. Maar wie de beelden herbekijkt, zal zien dat ik recht van spreken heb.”

Dat ligt in België moeilijk: het gevecht werd niet uitgezonden op de openbare omroep, zelfs niet in uitgesteld relais. Persoon: “Dat ligt nog altijd zwaar op mijn maag, want dan konden de mensen tenminste zélf een mening vormen. Nu denken ze: ‘Delfine is verloren. En verloren is verloren.’ Terwijl je op de beelden goed kan zien hoe vuíl Taylor vocht. Acht keer gaf ze me een kopstoot. Zo brak ze mijn neus in de tweede ronde. En toch maakte ik het gevecht. Zij raakte me misschien beter - drie op vijf - maar ik raakte haar méér - zes op tien. Ach, ik kan mezelf niet veel kwalijk nemen. Er zijn niet veel boksers die nog acht ronden met een gebroken neus doorgaan.”

En zo bleef Persoon, net als vorig jaar, met een onvoldaan gevoel achter. Taylor kon haar nooit overtuigen als undisputed champion. “Pas op, ze ís goed, maar de cadeaus die Hearn haar geeft, zoals vorig weekend de Spaanse Gutierrez, die kreeg ik van Filiep nooit, hoor. Hij wil dat de mensen waar voor hun geld krijgen. Taylor maakt haar eigen legende. Ze wil graag een show’ke geven, maar het is vooral eenrichtingsverkeer. Dat ze haar eens tegen Hamadouche of McCaskill laten boksen - ze zal verschieten. Nu beschermen ze haar... niet normaal. Volgens mij ben ik de eerste die haar terugsloeg. Maar ja, wie het geld heeft, doet wat ze wil.”

Toekomst

Geld, dat kreeg Persoon wel. 200.000 euro voor het eerste gevecht, 230.000 euro voor het tweede. Dat verzacht de pijn slechts een beetje. “Als ik moet kiezen tussen de centen en de titel... ik twijfel geen seconde. Maar ‘t is mooi meegenomen, zeker omdat ons boksproject in Gits duurder uitvalt dan gepland. De vergunning is er nu, over een maandje kunnen de afbraakwerken beginnen. Overigens gaat er veel nog van die beurzen af. Buitenlandse taksen, je belandt in een hogere belastingschijf... daar verschiet je wel van.”

Vraag is hoe de toekomst van Persoon er verder uitziet. In januari wordt ze 36. Gaat ze nog proberen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen? Persoon: “Als dat toernooi in juni doorgaat, wil ik het nog eens proberen, ook al ligt dat systeem van drie ronden van drie minuten mij niet - da’s wat kort voor mij. Het is alsof je een zwemmer die altijd crawlt plots vraagt om vlinderslag te doen. Maar wie niet waagt... Tokio halen wordt een dubbeltje op z’n kant.”

Een andere optie is om in een lagere gewichtklasse uit te komen. “Maar de Koreaanse WBA-kampioene staat niet te springen om tegen mij te vechten, terwijl de WBC-kampioene Terri Harper in de stal van Hearn zit. Die heeft alles in z’n macht - commerce, hé. In andere sporten komen op WK’s en EK’s de besten tegen elkaar uit, in het boksen krijg je die kans niet altijd.”

