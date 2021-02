Delfine Persoon terug in België na opzichtig bestolen kamp in Sofia

BoksenEn u vond dat Delfine Persoon bestolen werd in haar titelkamp bij de profs tegen Katie Taylor? Dan zou u nu helemaal verontwaardigd zijn over het resultaat van haar amateurkamp in Sofia gisteravond. Persoon domineerde de drie rondes en toch bestond de jury het om de zege aan de Oekraïnse Iuliia Psyplakova toe te kennen. Of hoe het (amateur)boksen zijn reputatie van corrupte sport weer alle eer aandeed. Persoon arriveerde vanavond terug in België.

Je moet maar Delfine Persoon zijn. Voor de derde keer in nog geen twee jaar tijd werd de 36-jarige West-Vlaamse bestolen. In New York verloor ze in juni 2019 onterecht haar WBC-titel aan de Ierse Katie Taylor en ook op haar herkansing in augustus 2020 was er op de jurering wel wat aan te merken. Maar wat we gisteravond zagen bij haar amateurkamp in de -57-gewichtsklasse op het Strandja-toernooi in Sofia: dat overtreft werkelijk alles. De score in het voordeel voor de Oekraïnse Iuliia Psyplakova: be-làche-lijk.

“Wanneer mijn volgende kamp is? Dat zijn we aan het bekijken”, zegt ze aan onze man in Zaventem. “Maar ik heb er terug zin in.”

Persoon gaf niet veel ruchtbaarheid aan haar optreden in Sofia. Ze wilde eens boksen zonder dat de pers op haar vingers stond te kijken. “Ik wil me gewoon amuseren,” meldde ze. In de ring leek Persoon zich ook te amuseren. Ze bokste proper en veel technischer dan tijdens haar profkampen. En ze deelde vooral uit. Incasseerde weinig. De scheids deed dan weer zijn best om Persoon uit haar ritme te halen en kende haar zelfs een (denkbeeldig) strafpunt toe. Niet dat het in de score wat uitmaakte: het Oezbeekse (29-27), Roemeense (30-26) en Bulgaarse (29-27) jurylid zagen een overduidelijke winnares in titelverdedigster Psyplakova en kende haar de eerste en tweede ronde toe, terwijl Persoon zichtbaar drie rondes lang de betere was. De Rus en Kosovaar zagen er een onbeslist (28-28) in.

En zo doet met name het amateurboksen zijn naam van corrupte sport weer alle eer aan. Niet voor niets ontnam het IOC hen de organisatie van de olympische kwalificaties (OKT). Al maakte het IOC er zelf een boeltje van. In eerste instantie door het OKT in Londen, temidden van een corona-uitbraak niet te annuleren - twee dagen later greep de pandemie al zo heftig om zich heen dat het toernooi in zeven haasten toch werd afgeblazen. En vervolgens door een tweede OKT, voorzien in juni in Parijs, wél te annuleren en te vervangen door een discutabel puntensysteem, wat Persoon de facto elke kans ontzegde om zich nog te kwalificeren voor Tokio.

Het zijn frustrerende tijden voor de politie-inspectrice. Drie keer de betere, drie keer bestolen.

