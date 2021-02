Delfine Persoon moet olympische droom wellicht opbergen na afgelasting kwalificatietornooi: “Dit is slecht nieuws”

De toekenning van de olympische tickets is nog onduidelijk. Mogelijk zal dat gebeuren op basis van de klassementen in het amateurboksen, maar daar heeft Persoon geen ranking in. De beslissing ondermijnt dus haar laatste kans en Persoon leek erg ontgoocheld: “Ik weet van het slechte nieuws en wil liever niet reageren nu. Veel goeds is hierover niet te zeggen”, was het enige dat ze kwijt wou. In bokskringen valt wel te horen dat de verdeling van de olympische plaatsen op “een knoeiboel” lijkt uit te draaien.

De olympische droom was wel geen makkelijke missie voor Persoon, die gepokt en gemazeld in het profboksen. De amateurformat met slechts drie ronden van drie minuten lang ligt haar minder, en vraagt ook een fysiek-technische omscholing. Persoon had wel haar zinnen op de Olympische Spelen gezet. Eind deze maand is ze van plan deel te nemen aan het internationale amateurtoernooi Strandja in het Bulgaarse Sofia, gevolgd door het toernooi ‘Boxam’ begin maart in Spanje. Het is de vraag welke uitdagingen ze nu in de toekomst nog aangaat.