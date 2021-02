Delfine Persoon moet olympische droom opbergen na afgelasting kwalificatietoernooi: “Dit is slecht nieuws”

BoksenDelfine Persoon (36) kan zich niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio 2021. Het olympisch wereldkwalificatietoernooi in Parijs in juni is door de coronacrisis afgelast. De amateurranking (AIBA) zal nu als criterium voor de plaatsing tellen, maar daar staat Persoon nog niet op.

De Boxing Task Force van het Internationaal Olympisch Comité maakte vandaag bekend dat het wereldkwalificatietoernooi boksen voor Tokio 2021 niet zal plaatsvinden. De afgelasting volgt door de reisbeperkingen door de coronapandemie en het verschuiven van het Europees kwalificatietoernooi van april naar juni, luidt het: “Sommige atleten kunnen naar Frankrijk komen, andere niet. Dat is niet eerlijk. We moeten alle atleten op dezelfde manier behandelen.”

De toekenning van de olympische plaatsen is nog niet helemaal duidelijk. In het wereldkwalificatietoernooi stonden 53 tickets op het spel. De verdeling gebeurt nu hoogstwaarschijnlijk per categorie op basis van de AIBA-ranking over de verschillende continenten. Persoon heeft voorlopig nog geen ranking. Pas bij de volgende update sprokkelt ze wat punten van haar nederlaag in de eerste ronde van het Europees olympisch kwalificatietoernooi in maart vorig jaar. Omdat ze tijdens dat toernooi ziek was kon ze haar kansen niet optimaal verdedigen. En via het EK, WK of European Games die voor de ranking belangrijk zijn, heeft ze geen punten omdat ze daaraan niet deelnam. Binnen de bokswereld bestaat veel discussie en frustratie over de waarde van de toernooien die wegen voor de olympische plaatsingsranking.

De afgelasting van het olympisch wereldkwalificatietoernooi ondermijnt wel de laatste kans van Persoon. Ze leek erg ontgoocheld. “Ik weet van het slechte nieuws en wil liever niet reageren nu. Veel goeds is hierover niet te zeggen”, was het enige dat ze kwijt wou. Ook volgens Willy De Groof, algemeen secretaris van de Belgische boksbond die over het olympische boksen in contact staat met het BOIC, ziet nauwelijks nog een kans voor Persoon: “Het is heel jammer, maar ik vrees dat de Spelen voor haar voorbij zijn.” Ook voor Oshin Derieuw betekent de afgelasting een zware opdoffer. (Lees verder onder de foto)

Delfine Persoon. © BELGA

In bokskringen valt te horen dat de verdeling van de olympische plaatsen op “een knoeiboel” kan uitdraaien. De olympische droom was wel geen makkelijke missie voor Persoon, die gepokt en gemazeld in het profboksen. De amateurformat met slechts drie ronden van drie minuten vraagt een fysiek-technische omscholing. Persoon had wel haar zinnen op de Olympische Spelen gezet. Eind deze maand is ze van plan deel te nemen aan het internationale amateurtoernooi ‘Strandja’ in het Bulgaarse Sofia, gevolgd door het toernooi ‘Boxam’ begin maart in Spanje. Het is de vraag welke uitdagingen ze nu in de toekomst nog aangaat.

Enkele andere Belgische amateurboksers mogen nog hopen op olympische kwalificatie. De voortzetting van het vorig jaar stopgezette Europese olympische kwalificatietoernooi staat in juni gepland. Zo maken Victor Schelstraete (-91 kg), Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg) en Ziad El Mohor (-81 kg) nog een kans.

Delfine Persoon en haar coach Filiep Tampere. © BELGA