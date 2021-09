Delegatieleider Olek Kazimirowski blikt tevreden terug op de Paralympische Spelen: "Heel blij met 15 medailles”

Paralympische SpelenDelegatieleider Olek Kazimirowski kon niet anders dan tevreden terugblikken op de Paralympische Spelen van Team Belgium in Tokio. De Belgische delegatie neemt vijftien medailles mee naar huis. Vooraf was de doelstelling tien medailles.

“We zijn niet slecht in het maken van prognoses, we zijn gewoon altijd voorzichtig”, legde Kazimirowski uit met een knipoog. “We wilden niet te veel druk op de atleten leggen. Wanneer de verwachtingen te hoog zijn, kan dat een invloed hebben op de resultaten. En er waren in het jaar voor de Spelen erg weinig competities door de coronacrisis. Het was dus moeilijk inschattingen maken op internationaal niveau. Tien medailles leken ons zeker haalbaar. Maar we zijn natuurlijk heel blij met vijftien.”

De meeste Belgische atleten hopen er over drie jaar opnieuw bij te zijn op de Paralympische Spelen in Parijs. “Er zijn altijd wel atleten die na een Paralympische Spelen een cyclus ten einde zien komen”, aldus Kazimirowski. “Er zullen ook weer veel nieuwe atleten bijkomen, maar veel namen zullen ook hetzelfde blijven. Veel atleten namen hier in Tokio nog maar voor de eerste keer deel.”

Met vijftien medailles kan Kazimirowski moeilijk een hoogtepunt kiezen. “Er waren zoveel mooie momenten op deze Spelen”, glimlachte hij. “De medaille van het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur was bijvoorbeeld erg mooi. Ze hadden de medaille op de kilometer op de piste niet verwacht. De rest van hun Spelen was misschien iets moeilijker, maar dat was een mooi moment. We waren heel blij voor hen. Ook de overwinning van Peter Genyn op de 100 meter, met het brons van Roger Habsch in diezelfde race, was mooi. We hadden er meteen twee medailles bij en dat na technische moeilijkheden voor de race.”

Volledig scherm Peter Genyn. © BELGA

Het dieptepunt van de Spelen moet niet ver gezocht worden. De gezondheidstoestand van Joachim Gérard baarde even grote zorgen. “Dat was inderdaad heel erg schrikken voor ons. Hij rust nu uit in het ziekenhuis en reist daarna rustig naar België. Het gaat beter met hem. Sportief was de diskwalificatie van Ewoud Vromant op de 3 km individuele achtervolging de grootste teleurstelling. Hij had heel grote ambities en ging vol voor goud. We hebben alles geprobeerd, maar konden niets meer veranderen aan die diskwalificatie. Ik ben heel blij dat hij nadien in de tijdrit toch nog een medaille heeft gehaald.”

Volledig scherm Ewoud Vromant. © AFP

De Paralympische Spelen vonden te midden van een gezondheidscrisis plaats, maar alle evenementen konden vlot verlopen. “De Japanse organisatie heeft inderdaad uitstekend werk geleverd”, aldus Kazimirowski. “De vele coronatests hebben ervoor gezorgd dat er heel weinig besmettingen waren in het paralympisch dorp en daarbuiten. Het doel om veel mensen samen te brengen voor een groot sportevenement en toch zo weinig mogelijk coronabesmettingen proberen te veroorzaken is zeker geslaagd. We kennen de Japanners en hun vele formulieren intussen, maar het belangrijkste is dat de Spelen goed zijn verlopen. De Spelen zijn voor onze gemeenschap de apotheose van vier jaar - nu vijf jaar - werk. We zijn heel blij dat ze zijn kunnen doorgaan.”

Over drie jaar zijn er alweer Paralympische Spelen in Parijs. “Daar willen we nog geen ambities voor uitspreken”, eindigde de delegatieleider. “Maar we steken er een maximum aan energie in om de atleten opnieuw op de best mogelijke manier op de Spelen te krijgen. We willen onze basis nog verbreden. In Parijs zal de media-aandacht ook nog groeien, het is vlakbij België. De mogelijkheden zijn heel groot.”

Volledig scherm Tim Celen. © REUTERS