Degelijke seizoensopener voor Thiam op horden, winst voor Berings in Tilburg: “Het gevoel is goed en dan zullen de tijden wel volgen”

Berings bleef iets verder boven haar persoonlijk record, dat sinds 2018 op 12.72 staat. Toch reageerde ze na afloop tevreden. “Op zich zijn de tijden niet fantastisch maar onder deze omstandigheden ben ik er wel tevreden mee”, aldus Berings. “Het gevoel zat ook in de eerste wedstrijden goed. Ik voel me uitstekend, ook op training. Als ik wat meer ritme opdoe en de temperaturen gaan omhoog, dan dan zullen die tijden wel gaan zakken. Ik kijk vooral uit naar wedstrijden in goede omstandigheden. Ik probeer er gewoon van te genieten en heb er vertrouwen in dat ik in de zomer goed zal zijn.

Op de olympische ranking is Berings momenteel 33ste, terwijl de beste 40 naar Tokio mogen. Berings: “Ik ga er vanuit dat als je goed loopt je wel een plekje hebt voor de spelen. Ik probeer zo min mogelijk met de tijd bezig te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat ik komende zomer naar Tokio kan en daar ook goed kan presteren. Mijn voorbereiding was heel goed en ik wil nu wedstrijden lopen.” Berings is aan haar laatste seizoen bezig en naar eigen zeggen is ze daar niet zo heel erg mee bezig. “Soms overvalt het gevoel wel van: ‘stopt dit echt ooit?’, want na dit seizoen is het echt gedaan. Het is een heel raar gevoel want ik zou dit nog 20 jaar willen doen, maar dat gaat gewoon niet. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan. We zullen wel zien”, vertelt Berings.