Defensief sterk Bergen wint verdiend van Aalst

In een aangenaam openingskwart bracht Penava Bergen 6-0 voor. Aalst had het moeilijk, maar dankzij een driepunter van Maras kwam het toch even op voorsprong (9-10). De vreugde was echter van korte duur. Bergen verdedigde alert en strak. Cage zette goed door. Durham zette met een afstandsschot een tienpuntenkloof op het bord (29-18). Aalsters spelverdeler Mihailovic had zijn dagje niet. De vele balverliezen bij Aalst (18), werden door Bergen simpel afgemaakt. Aalst maakte het zichzelf te moeilijk. Na een zwakke start van beide teams na rust, pikte Bergen het snelst het ritme op. De thuisploeg combineerde vlot, Aalst speelde verkrampt. Even leek Aalst het momentum te grijpen toen Badji de bezoekers tot drie punten bracht (48-45). Maar een stevige dunk van Spencer op aangeven van Barnes drukte de Aalsterse hoop de kop in. Bergen consolideerde zijn voorsprong en speelde de wedstrijd controlerend uit.