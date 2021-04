Décastar in Talence gaat ook dit jaar niet door

Judo Sensatione­le Toma Nikiforov wint goud op EK judo

18 april Toma Nikiforov was in z’n dagje op het EK judo. De 28-jarige Brusselaar domineerde vandaag in de categorie tot 100 kilo en rekende in de finale zelfs af met de Georgiër Varlam Liparteliani, het nummer één op de wereldranking. Net als in 2018 mag hij zich Europees kampioen noemen.