Debutant Durrant volgt Van Gerwen op als winnaar Premier League

Basket Castors Braine wint voor vijfde keer Beker van België vrouwenbas­ket­bal

3 oktober Castors Braine heeft voor de vijfde keer de Beker van België basketbal gewonnen. In de finale in Kortrijk had de landskampioen wel de handen vol met het jeugdige Phantoms Boom. Het werd 71-67. Bij de rust was de stand nog in evenwicht (36-36) en na het derde kwart stond Boom één puntje voor (54-55).