De weg naar goud leidt altijd via Duitsland: Red Lions wonnen voorbije toernooien steevast tegen Mannschaft

De wedstrijden om de FIH Pro League buiten beschouwing gelaten – die worden aanzien als veredelde oefenduels – wonnen de Red Lions de laatste jaren alle belangrijke matchen tegen Duitsland. Meer zelfs: op weg naar goud op het WK 2018, het EK 2019 en de Olympische Spelen 2021 ging de route telkens langs de Mannschaft. Een hapje werd het echter nooit. De kwartfinale op het WK 2018 was spannend tot de slotminuten en op het EK 2019 bleek het arendsoog van Vincent Vanasch bepalend.

Deze keer is het duel tussen België en Duitsland niet van cruciaal belang, maar de winnaar tankt met het oog op het vervolg van het toernooi wel een pak vertrouwen. Dat beseft ook kapitein Felix Denayer: “Van bij de start van het toernooi is de eerste plaats in de poule de doelstelling. Het is de kortste weg naar een nieuwe wereldtitel. Lukt het niet, dan is dat echter geen ramp. Toen we hier een goede vier jaar geleden wereldkampioen werden eindigden we na India als tweede in de poule en passeerden we langs de cross-overs. We wonnen daarin vlot tegen Pakistan en vanaf toen begon de machine pas écht te draaien.”

13 december 2018: België-Duitsland: 2-1 (kwartfinale WK)

Na een overtuigende 5-0-overwinning tegen Pakistan in de cross-over konden de Red Lions zich in India, net zoals nu in Bhubaneswar, in een kwartfinale tegen Duitsland voor de allereerste keer plaatsen voor de halve finale op een WK. Geen gemakkelijke opdracht. Duitsland had 9 op 9 gescoord in de poulefase en haalde daarin met 4-1-winst wel zeer stevig uit tegen de latere WK-finalist Nederland. De dominantie van België was echter groot: het versierde negen strafcorners tegenover nul voor Duitsland. Dieter Linnekogel schoot de Duitsers in de veertiende minuut op voorsprong, maar vier minuten later antwoordde Alexander Hendrickx op strafcorner (1-1). Tien minuten voor affluiten scoorde Tom Boon het verlossende doelpunt: 2-1. Daarna overleefden de Belgen een heuse Duitse stormloop. “Er was wat kritiek omdat we in de poulefase niet ons beste hockey speelden, maar die kritiek werkten we met deze match helemaal weg. We gingen voor elkaar door het vuur”, zei Arthur Van Doren na afloop.

De Red Lions plaatsten zich voor het eerst voor de laatste vier op een WK en schreven drie dagen later nóg meer geschiedenis door ook de finale van Nederland na shoot-outs te winnen.

WK 2018: Thomas Briels staat tegenover het Duitse duo Haner-Grambusch, Alexander Hendrickx, auteur van de gelijkmaker, kijkt met aandacht.

22 augustus 2019: België-Duitsland 4-2 (halve finale EK)

De halve finale op het EK op het Wilrijkse Plein in Antwerpen is de wedstrijd tegen Duitsland die wellicht het meest in het geheugen gegrift staat. Na hun winst op het WK was de honger bij onze hockeymannen enorm groot om voor eigen publiek ook de Europese kroon te grijpen. In de halve finale keken de Red Lions tegen de sluwe Duitsers na de eerste helft echter tegen een 0-2-achterstand aan. Er restte nog een half uur om de heikele situatie te keren. In het derde kwart zorgde Vincent Vanasch voor hét moment van de match. Een Duitse strafcorner werd door Florent Van Aubel op de lijn met de voet gestopt waardoor de Duitsers een strafbal kregen. Een derde Duits doelpunt zou zo goed als zeker het einde van de Europese droom van de Lions betekenen. Vanasch had echter bij de stop op strafcorner een Duits hand tegen de bal gezien en vroeg een ‘video referral’. Het arendsoog van Vanasch bleek te werken, de Duitsers kregen geen strafbal en de match kantelde plots helemaal. In de laatste achttien minuten ging het via Tom Boon, Nicolas de Kerpel, Victor Wegnez en Cédric Charlier van 0-2 naar 4-2. De verschroeiende uithaal van Wegnez bij het derde doelpunt zette het Wilrijkse Plein helemaal in lichterlaaie.

Niets kon de Red Lions nog stoppen, twee dagen later werd Spanje in finale met 5-0 helemaal murw gehockeyd.

EK 2019: vreugde bij de Lions na een treffer tegen Duitsland.

26 juli 2021: België-Duitsland 3-1 (poulefase Olympische Spelen)

De Red Lions waren in Tokio vastberaden om hun olympische droom te verwezenlijken en kregen in de poulefase met eerst Nederland en vervolgens Duitsland meteen twee aartsmoeilijke opdrachten voorgeschoteld. Twee dagen na de 3-1-winst tegen Nederland, ging ook Duitsland met dezelfde cijfers voor de bijl. Een blitzstart, met twee doelpunten van Cédric Charlier na zeven minuten, bleek bepalend. Kort na de pauze besliste Alexander Hendrickx op strafcorner (3-0) de wedstrijd.

De poulematch tegen Duitsland in Tokio was – net als vandaag op het WK - niet allesbepalend voor het vervolg van het toernooi, maar het zette de Red Lions wel heel stevig op de rails richting groepswinst. Via Spanje in de kwartfinale en India in de halve finale geraakte België in de olympische finale. Shoot-outwinst tegen Australië zorgde daarin voor de totale euforie. Een scenario dat de Red Lions de volgende dagen in India graag willen herbeleven.

Olympische Spelen 2021: Nicolas De Kerpel jaagt op Constantin.