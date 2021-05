De weg naar de wereldtop van de Red Lions (DEEL 2): van de simulaties van bondscoach McLeod naar Mission Honey Badger

Meer sport Phil­lies-vedette krijgt honkbal met 156 km/u in gezicht

29 april De Phillies boekten gisteren in de MLB een 5-3-zege op de Cardinals. Maar de grootste winst voor de ploeg uit Philadelphia was dat Bryce Harper weer kon opstaan nadat hij een honkbal in zijn gezicht had gekregen. “Het gezicht is er nog”, klonk het op sociale media.