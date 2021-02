De Vos verovert als enige Belg PDC-tourkaart op Q-School, Van Barneveld mag zich weer profdarter noemen

De Duitser Martin Schindler prikte in de derde ronde, tegen de Nederlander Raymond van Barneveld, een 9-darter weg. Desondanks won vijfvoudig wereldkampioen “Barney”, de wedstrijd met 6-4. Schindler, die eerder deze week al een nieuw recordgemiddelde van 123,53 per drie darts gooide, had net als Van Barneveld wel zijn tourkaart al op zak. Boris Koltsov won het toernooi en wordt de eerste Rus in de PDC Tour.