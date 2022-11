“De Spelen, dat was voor iconische atleten zoals Nafi Thiam, niet voor mensen zoals ik”: spurtster Helena Ponette begint te geloven in Parijs 2024

In de lobby van de Gloria Sports Arena in Belek, waar de donkere wolken en regenbuien de zon geregeld verdrijven, zijn vijf atletes van de Belgian Cheetahs aan het tetteren. Eentje ontbreekt er nog - de jongste. Helena Ponette duikt, wanneer haar schema dat even toelaat, met haar neus in de boeken. De Oostendse is aan haar vijfde jaar geneeskunde bezig aan de KU Leuven, niet de makkelijkste studie om je als elitesporter aan te zetten. “In februari 2024 moet ik in principe stage lopen maar het zou kunnen dat ik dan een pauze moet inlassen,” zegt de spurtster. “Anders raak ik misschien niet op de Spelen. Maar ik wil ook graag zo snel mogelijk mijn diploma halen.”

De mythische woorden zijn gevallen. Olympische Spelen. Er kleeft in het hoofd van Ponette zelfs al een stad en jaartal op: Parijs 2024. Dat is waar Ponette nu voor gaat. “Als kind heb ik nooit van de Spelen gedroomd want dat leek me altijd zo'n onbereikbaar doel. Niet voor mensen zoals ik. Maar voor iconische atleten zoals Nafi Thiam. Als zij naast je staat... Wauw. Zo groot en sterk maar ook snel. Zij zal altijd een beetje mijn held blijven. Zelfs nu ben ik al met haar heb gepraat, ben ik nog onder de indruk. Het zal wel even duren voor Nafi voor mij een gewone mens is (lacht).”

Volledig scherm © BELGA

De carrière van Ponette raakte in een stroomversnelling toen Carole Bam haar in februari opbelde. De trainster van de Belgian Cheetahs mocht namelijk nog een zesde atlete selecteren voor de 4x400m aflossingen op het WK indoor in Belgrado. Bam: “Ik keek naar de ranking: Helena stond zesde met een persoonlijk record van 54.13. Geen toptijd maar ik weet dat zo’n ervaring een jonge atlete een boost kan geven.” Ponette stormde de bibliotheek uit, waar ze samen met haar jongere broer Maarten aan het studeren was, toen ze het telefoontje kreeg. “Daarna is er van studeren niet meer veel in huis gekomen (lacht).”

Ponette ging mee als reserve naar Belgrado, maar kreeg te horen dat ze ervan uit moest gaan dat ze zou lopen, de voorgeschiedenis van Cynthia Bolingo indachtig. Kleine reminder: de nationale recordhoudster op de 400m moest in Tokio forfait geven voor de Spelen toen ze op training een scheurtje in de hamstrings opliep. Ponette: “Heel de week was ik dus één en al focus. Maar uiteindelijk is er niemand uitgevallen. Wat goed nieuws was. Of ik ontgoocheld was? Neen, de anderen waren gewoon beter. Op voorhand had ik stress om te lopen, maar achteraf had ik wel graag m’n steentje bijgedragen.”

Volledig scherm © BELGA

Ook al bleef ze aan de kant staan en toezien hoe de Belgen pas zesde werden in de finale, toch putte Ponette veel vertrouwen uit dat WK indoor. Het bewees dat ze goed genoeg was voor de Cheetahs. Het pushte haar om op training tot het uiterste te gaan. En in de zomer deed Bam weer een beroep op haar, voor het WK in Eugene. Bolingo was nog aan het herstellen van een knieblessure en ook Hanne Claes moest afzeggen door aanhoudende pijn aan de achillespees.

Zo kwam het dat Ponette in de reeksen ineens in de basis stond én bleef staan. Op het WK (6de) en een maand later ook op het EK, waar de Cheetahs net naast het brons grepen. Voor Bam is de 22-jarige Ponette uitgegroeid tot een certitude. “Ze is de beste aanwinst van het jaar,” aldus Bam. “Als er elk seizoen een Ponette bijkomt, dan lopen we in de medailles (glimlacht). Als je haar richtlijn geeft, voert ze precies uit wat je van haar verlangt. Voor de EK-finale zei ik haar: ‘Zorg ervoor dat Camille bij het ingaan van de laatste ronde zeker twee seconden voorsprong heeft in de slotronde.’ Helena haalde iederéén in. Nadien zei ze me: ‘Ik bleef je woorden telkens horen: ‘Zeker twee seconden’. (lacht) Er zit veel potentieel in.”

Volledig scherm © Photo News

Maar er zit ook wel stress in. Die ze goed kan verbergen, vertelt Bam nog. Toen ze op het EK overwoog om Ponette op de tweede en niet op de derde positie in te zetten, moest Ponette overgeven van de zenuwen. Bam: “Ik wist dat zelf niet - Pauline Couckuyt, die haar beter kent, kwam me dat vertellen. Zo weet ik nu dat het beter is om met Helena de tactiek op voorhand door te spreken, om haar gerust te stellen.”

Ponette is zich ervan bewust dat de stress haar parten speelt en na het WK werkte ze daar ook aan met hun sportpsychologe Ellen Schouppe. “Het vervelende is dat de aflossingen pas op het einde van en kampioenschap vallen. Ik moet dus lang wachten voor ik kan lopen. Dat maakt dat ik zenuwachtiger ben voor de reeksen dan voor de finale - zowel op het WK als EK heb ik daarvan genoten. Nu, wat wel duidelijk werd, is dat ik ook onder grote druk kan presteren.”

Volledig scherm © BELGA

Inmiddels mag Helena Ponette zich de vijfde beste Belg noemen op de 400m bij de vrouwen, na Bolingo, Kim Gevaert, Camille Laus en Naomi Van Den Broeck. Op de Memorial Van Damme spurtte Ponette namelijk naar een nieuw PR van 51.82, een nieuw nationaal record U23. Op twee jaar tijd werd de vice-Belgisch kampioene liefst 2,3 seconde sneller op de baanronde.

Ponette hoeft niet lang na te denken over een verklaring voor die markante progressie. “In 2020 ben ik beginnen trainen bij Koen Bellemans en Rudi Diels. En dat jaar kon ik ook nog niet optimaal aan krachttraining doen door corona. Zoals veel atleten moest ik me behelpen met gewichten in de garage, terwijl dat net mijn zwakte was. Pas vorig jaar kon ik heel de winter in de krachtzaal werken en kweekte ik meer spieren. Daar zit dus mijn winst: in mijn kracht en snelheid. Want op de 200m kan je net dezelfde progressie zien.”

Sterker en sneller. Nog 614 dagen tot Parijs 2024.

Volledig scherm © AFP