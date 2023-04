De speciale Premier League-outfits van Gerwyn Price: “Ik zei tegen mijn vrouw dat ik dit wilde proberen. En het heeft goed uitgepakt”

KIJK. Price, in het oranje, verliest finale in Rotterdam

Is het u al opgevallen? Gerwyn Price speelt tijdens de Premier League telkens in een ander tenue, in de kleuren van de locatie. Mocht er bijvoorbeeld een manche in België plaatsvinden, zou Price dus deels in het zwart, geel en rood te zien zijn. Ook staat de plaatsnaam iedere keer op zijn rug. “Zo bespeelt hij de fans”, weet dartsanalist Erik Clarys. “Hij doet een geste richting het publiek en de toeschouwers vinden dat leuk.”

Het helpt het imago van ‘The Iceman’. Vanwaar kwam het idee? Price: “Elke keer als ik in Cardiff speel, draag ik een rood shirt (in de kleur van zijn thuisland Wales, red.). Ik zei tegen mijn vrouw (Bethan, red.) dat ik hetzelfde wou proberen in Ierland, in het groen dan. En ik werd er goed ontvangen door de fans”, aldus ‘The Iceman’. “Daardoor heb ik besloten om ook in de andere steden iets speciaals te doen. Het heeft goed uitgepakt tot dusver.”

Volledig scherm Price in Wales en Ierland. © PDC

De verschillende outfits

Price speelde zoals eerder vermeld in het rood (Wales) en groen (Ierland). Verder viel hij ook op met zijn outfit in Duitsland (zwart, rood, geel) en Nederland (oranje). In het Engelse Newcastle droeg hij dan weer zwart en wit, de kleuren van voetbalclub Newcastle United. In de andere manches in Groot-Brittannië koos Price voor zijn normale kledij, met wel telkens de naam van de locatie op zijn rug.

Volledig scherm Price in Duitsland, Nederland en het Engelse Newcastle. © PDC/Photo News

Volledig scherm Price in Belfast, Glasgow, Exeter, Liverpool, Nottingham, Birmingham en Brighton. © rv

Volledig scherm De normale outfit van Price. © Photo News

Programma vanavond Kwartfinales in Leeds: • Michael Smith - Chris Dobey • Michael van Gerwen - Peter Wright • Gerwyn Price - Jonny Clayton • Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh