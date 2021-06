“De samenleving mag dan al klaar zijn voor transgenders, de sportwereld is dat nog niet”

Basket Tien titels op rij, maar bestuurs­lid Johan Vande Lanotte blijft nuchter bij dominantie Oostende: “Intens genieten staat niet in mijn woorden­boek”

10 juni Daar is titel nummer tien in tien jaar tijd voor basketbalclub Oostende, voor coach Dario Gjergja maar ook voor bestuurder Johan Vande Lanotte (65). De ex-minister is best trots op het imperium dat hij met BCO opbouwde, maar nog meer op het aantal jeugdspelers dat z’n club opleidde, een prominente pijler in hun beleid.