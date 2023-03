De Rolls-Royce onder de uurwerken: Nafi Thiam werkte vijfkamp af met horloge van liefst 185.000 dollar

Meer sport‘t Was aandachtige kijkers mogelijk opgevallen. Nafi Thiam werkte haar historische vijfkamp op het EK indooratletiek in Istanboel af met een opzichtig horloge rond haar rechterpols. Het ging om een uurwerk van het Zwitserse luxemerk Richard Mille. De kleuren - roze en groen - waren opvallend, de richtprijs van het uurwerk zeker ook: 185.000 dollar (ruim 173.000 euro).

KIJK. Dit is het sporthorloge van Nafi Thiam

Nafi Thiam pakte vrijdagavond een nieuwe Europese indoortitel én ze zette een nieuw wereldrecord neer. Hosanna en hoera op alle banken en ook European Athletics (EA), dat het EK inrichtte, juichte gretig mee. Maar in de portefeuille tasten om hun atleten te belonen voor het succes, dat doen ze niet. De premies voor een medaille: nul euro. De premie voor een Europees of wereldrecord: nul euro. Opgeteld dus: nul euro.

Gelukkig voor Thiam zijn er nog haar persoonlijke sponsors. Onze landgenote ligt onder contract bij topmerken zoals Nike, Red Bull, Polestar, AXA én Richard Mille. In die persoonlijke partnerships werden wel de nodige premies voorzien voor medailles en records. Haar peperduur horloge is Thiam ook niet zelf moeten gaan kopen. Thiam is net als onder anderen tennisser Rafael Nadal en Formule 1-rijder Fernando Alonso, een uithangbord waar Richard Mille graag mee uitpakt.

In 2018 werd ze de eerste atlete waarmee het merk een partnership aanging. “Meerkampers worden beschouwd als de meest veelzijdige atleten ter wereld. Wat Nafi zo uniek maakt, zijn haar visie en aanpak”, zo klinkt het op de website van Richard Mille. “Haar doel is om zich te blijven ontwikkelen en telkens beter te doen. Maar daarbij wil ze vooral nooit overhaast te werk gaan. Dat lijkt ons ook de meest gezonde manier om tot de beste versie van jezelf te evolueren.”

Het uurwerk dat Thiam vrijdag droeg, is een Richard Mille RM 07-04 Automatic Sport. Dat is het allereerste sporthorloge voor dames dat het merk op de markt bracht en Thiam mocht helpen bij de ontwikkeling van het design. Dat deed onze landgenote samen met vijf andere vrouwelijke sporters: hoogspringster Yuliya Levchenko, Aurora Straus, Margot Laffite (beiden actief in de autosport), golfster Nelly Korda en ski- en snowboardster Ester Ledecka.

Er werd drie jaar gewerkt aan de RM 07-04 Automatic Sport, die gelijkaardig is aan het mannelijke sporthorloge van Richard Mille. Het model voor dames is enkel iets compacter en lichter - het uurwerk weegt amper 36 gram - en werd in verschillende kleuren uitgebracht.

Rolls-Royce van de horloges

Wie een exemplaar in huis wil halen, moet wel zeer vermogend zijn. De officiële prijs bedraagt liefst 185.000 dollar (ruim 173.705 euro) en daar is vooral de exclusiviteit van het accessoire verantwoordelijk voor. De prijs van een horloge wordt vooral bepaald door de zeldzaamheid ervan.

Richard Mille-uurwerken worden de ‘Rolls-Royce van de horloges’ genoemd - er worden er jaarlijks maar ongeveer 5.000 van gemaakt. De horloges zijn bovendien herkenbaar - door de transparante kast lijkt het alsof je naar het skelet kijkt van het uurwerk - en ze worden vervaardigd uit dure materialen, zoals goud, titanium en kwarts. Bij de RM 07-04 Automatic Sport zijn er ook saffierkristallen aangebracht op zowel de wijzerplaat als de achterkant van de kast, waar ook titanium in verwerkt zit.

Thiam: “Met horloge of sieraad kan je je persoonlijkheid tonen”

“Voor mij is het belangrijkste dat een sporthorloge me op geen enkele manier hindert tijdens het sporten. Dat het discreet is”, zegt Thiam zelf in onderstaande video over de RM 07-04 Automatic Sport. “Daarnaast zie ik zo’n horloge ook als een stijlelement tijdens onze competities. Iedereen is op dezelfde manier gekleed en dankzij een horloge of een sieraad kan je toch je persoonlijkheid ook tonen.”

