De Red Panthers in laatste rechte lijn richting WK hockey: bondscoach Raoul Ehren maakt selectie bekend

De Red Panthers (FIH 6) werken hun drie poulewedstrijden tegen Australië (FIH 3), Japan (FIH 10) en Zuid-Afrika (FIH 16) in Spanje af. Het beste scenario is vanzelfsprekend de poule winnen. In dat geval plaatsen onze hockeyvrouwen zich rechtstreeks voor de kwartfinale en hoeven ze niet te reizen. Ze werken dan sowieso het toernooi verder in Terrassa af. Het komt er dan wel op aan om nuttig de tijd te doden in Spanje. Tussen de laatste poulematch tegen Japan (op woensdag 6 juli) en de kwartfinale (op woensdag 13 juli) zit immers een volle week. Reizen moeten de Panthers wel indien ze in hun poule D op de tweede of derde plaats eindigen. Dan spelen ze de cross-overs tegen het tweede of derde land uit poule A (op zaterdag 9 juli) én bij winst de kwartfinale (op dinsdag 12 juli) immers in Amstelveen. Bij een tweede plaats schuilt het extra gevaar dat de Panthers reeds in kwartfinale zo goed als zeker op WK-favoriet Nederland botsen.