De mentale spelletjes van Price, die na rampzalige avond bijzondere boodschap heeft voor ‘trage’ Dancing Dimi

DartsDe Welshman ten voeten uit. Schreeuwen, zich kapot ergeren, onmiddellijk gooien na Dimi’s beurt en hem nabootsen met een dansje. Gerwyn Price deed er werkelijk álles aan om Dimitri Van den Bergh - zonder succes - van de wijs te brengen. Price stoof na de nederlaag meteen van het podium maar reageerde op Instagram wel met de emoji van een slak - verwijzend naar het in zijn ogen trage spel van ‘Dancing Dimi’. “ Stop talking, show it! Dat is wat ik doe. Ik laat mijn dartpijlen het woord voeren”, was de alleszeggende reactie van onze landgenoot na de match.

“Ach, ik incasseer de klap. Ik leer hiervan, op naar de volgende. Goede wedstrijd.” Gerwyn Price reageerde na het 9-16-verlies voor het eerst op Instagram. Koeltjes, zo bleek in eerste instantie, al kon de wereldkampioen en ‘s werelds nummer één het niet laten om een lichte maar alleszeggende prik uit te delen aan het adres van Dimitri Van den Bergh. De emoji van een slak, verwijzend naar het in zijn ogen trage spel van onze 27-jarige landgenoot. Price ergerde er zich kapot aan.

Volledig scherm Een beeld dat alles zegt: Gerwyn Price probeert in het hoofd te kruipen van Dimitri Van den Bergh, maar die blijft er ijzig kalm onder. © VTM

Volledig scherm De post van Price. © Instagram Gerwyn Price

Van den Bergh had op voorhand gezegd dat hij zich niet ging laten opjagen door de mentale spelletjes van de Welshman. Dat deed hij met verve. ‘Dancing Dimi’ was enkel bezig met zichzelf, keek geen enkele keer in de richting van zijn tegenstander en verpoosde zo nu en dan tussendoor met een slokje water. Niet evident, want Price deed er werkelijk álles aan om in het hoofd van de titelverdediger te kruipen.

Al in het eerste leg, na de hoogste checkout van de match - een 105 -, was daar de alomgekende schreeuw van Price. Hij had er ook een erezaak van gemaakt om na Dimi’s beurt meteen naar het bord te stappen om zelf te gooien. Met lichte overdrijving mag Van den Bergh van geluk spreken dat er geen pijltje in zijn schouder landde. ‘Dancing Dimi’ zelf nam dan weer zijn tijd om zich naar de zone van de waarheid te begeven. De frustraties borrelden op bij Price, die op zijn tanden beet om niet in schreeuwen uit te barsten. Hij tuurde dan maar dood geënerveerd naar het plafond.

“Ik vind dat Price met vanalles bezig is, behalve met de wedstrijd”, merkte Erik Clarys, cocommentator bij VTM 2, live op. “In feite moet je gewoon tegen het bord spelen, niet tegen de tegenstrever. Zo snel mogelijk van 501 naar 0. Dat is het, ongeacht wat de tegenstrever doet.” Maar Price koos dus voor een spelletje ín de match, Van den Bergh bleef ijzig kalm...

Dansje

Ook toen Price het handelsmerk van de Belg kopieerde. Price kwam terug tot 7-8 - zijn laatste stuiptrekking in de match - en voerde een dansje op. Even uitdagen voor de pauze in het gezichtsveld dan Dimi - die trok er zich niets van aan en balde zelf de vuist richting zijn vriendin Evy. In the zone.

Tekenend was ook de aversie van het publiek richting Price - niet voor het eerst in zijn carrière. De toeschouwers kunnen zijn assertieve stijl maar weinig smaken. “Dat is enkel in mijn voordeel”, reageerde de wereldkampioen eerder. “Dat boegeroep maakt me enkel sterker.” Toen het publiek hem bij een 3-6 na een zoveelste uitbarsting uitfloot, deed Price er nog een schepje bovenop. De fans stonden aan Dimi’s zijde.

Price zette na het ‘slak-bericht’ wat later een nieuw post op zijn Instagram. “Ik ben verbijsterd over vandaag. Ik heb enkele dagen nodig om te bekijken wat fout liep. Ik miste duizenden dubbels en ging mentaal tenonder. Maar dit is geen verlies, dit is een les.” Wat volgde waren twee hashtags: #WorldNumer1. #ForAReason. Qua vertrouwen zit het nog steeds snor

Het laatste woord is voor Dancing Dimi: “Als Price niet op zijn best speelt, zal hij een andere manier zoeken om zijn opponent te verslaan. Daarom is hij de wereldkampioen. Maar ik was erop voorbereid. Daarom heb ik ook een boodschap voor elke prof- of amateurspeler. Het gaat niet om wat je zegt. Wel om wat je gooit op het dartbord. Stop talking, show it! Dat is wat ik doe. Ik werk hard en laat mijn dartpijlen het woord voeren. Want je kan zelf geloven dat je de beste van de wereld bent, maar als je geen toernooien wint, wie ben je dan?” En weg was-ie, met een brede smile op het gezicht. Morgen speelt Dancing Dimi zijn halve finale tegen Krzysztof Ratajski, uiteraard ook te volgen op VTM 2 en HLN.be. Op naar de finale...

Vanavond staan de andere kwartfinales gepland. Peter Wright neemt het op tegen Michael Smith, Michael van Gerwen ontmoet Nathan Aspinall. Ook die duels zijn te volgen op VTM 2 en HLN.be!