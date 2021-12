De 'koude oorlog' met Dimitri Van den Bergh en andere incidenten met (ex-)wereldkampioenen: “Dit hoort niet op dat podium”

WK dartsDe clash tussen Kim Huybrechts en Gerwyn Price was lang niet de eerste aanvaring in het darts - sport van ego’s. Ook Dimitri Van den Bergh raakte ooit betrokken bij een opstootje op het podium, Price en tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis zelfs al meermaals. Het leverde hen geen al te fraaie reputaties op. Overzicht van enkele eerdere, opvallende aanvaringen.

Peter Wright vs. Adrian Lewis - 2021

Eerder dit jaar ging een aanvaring tussen twee ex-wereldkampioenen op de Players Championship Finals de dartwereld rond. Op het moment dat Adrian Lewis met 1-3 leidde in legs in zijn duel tegen Peter Wright, wachtte die laatste plots heel lang om zijn derde pijl te gooien. Een blessure, zo leek het eerst. Maar dat was niet het geval. ‘Snakebite’ ergerde zich te pletter omdat Lewis voortdurend op een losliggende vloerplank stond te bewegen toen hij moest gooien. Lewis noemde Wright achteraf “een bedrieger”.

De opvallende fase kwam uiteraard ook aan bod in onze studio (zie video onder). “Zo openlijk voor dat publiek wat ruzie staan maken, hoort niet thuis op dat podium”, aldus presentator Rudy Lanssens. “En het ergste is dat het niet de eerste keer is dat Adrian Lewis zoiets doet”, pikt cocommentator Erik Clarys in. “Zijn actie getuigt toch van weinig respect voor de nummer 2 van de wereld.”

Dimitri Van den Bergh vs. Adrian Lewis - 2019

Ook Dimitri Van den Bergh maakte al kennis met het korte lontje van Lewis. Het incident deed zich in 2019 voor op het European Darts Open. Na een sublieme uitworp van ‘Dancing Dimi’ maakte Lewis zich even druk over het publiek dat de kant van Van den Bergh koos, iets waar de tweevoudige wereldkampioen al vaker een probleem van maakte.

In onderstaande video is te zien hoe ‘Dancing Dimi’ na twee keer triple twintig een gebaar maakt richting het publiek. Daarmee zou hij gevraagd hebben het netjes te houden richting Lewis, die meteen daarna hetzelfde gebaar deed, richting Van den Bergh. Naar verluidt bij wijze van grapje, maar zo zou onze landgenoot dat niet geïnterpreteerd hebben, waarna er even een koude oorlog tussen de twee ontstond. Het tastte alvast het vormpeil van Van den Bergh niet aan. Integendeel: hij stak nog een tandje bij en klopte Lewis uiteindelijk.

Gerwyn Price vs. Gary Anderson - 2018

Gerwyn Price had niet veel tijd nodig om naam te maken in de dartswereld. Maar samen met zijn naam kreeg hij ook een negatieve reputatie. En na de partij tegen Huybrechts is die er niet beter op geworden. Price heeft een heel extraverte stijl om goede worpen te vieren, die zijn tegenstanders op de zenuwen kan werken. Vooral na zijn eerste supertitel - de Grand Slam of Darts - in november 2018 haalde hij zich het imago van ‘bad boy’ op de hals. Nota bene in een finale tegen de Schot Gary Anderson, die hij vorig jaar ook in de finale van het WK versloeg.

Anderson kreeg het op de heupen van hoe Price te theatraal in zijn gezicht vierde. Beiden gingen verbaal even in de clinch. Price was er ook niet vies van om het publiek te provoceren, dat hem toen na de winst uitjouwde. Na de finale volgde nog trash talk in de media. Price vond dat Anderson te veel “zeurde”. Price zou zich niet bepaald populair maken met zijn gedrag in het professioneel dartswereldje. Daar trok hij zich niet te veel van aan: “Darts is mijn werk. De andere spelers zijn werkcollega’s. En eerlijk, op het eind van de dag komt het er toch op neer dat we op elkaars geld uit zijn.” De PDC-bond zou Price na die bewuste finale met 21.500 pond (24.000 euro) beboeten.

Phil Taylor vs. Raymond van Barneveld - 2012

Een WK-clash uit de iets oudere doos. Nadat Phil Taylor in de halve finale van de strijd om de wereldtitel de klus had geklaard tegen Raymond van Barneveld, kregen de twee iconen het verbaal met elkaar aan de stok. Vooral Taylor ging daarbij stevig tekeer, naar verluidt onder meer omdat hij vond dat ‘Barney’ wel heel lang wachtte om hem te feliciteren.

Toen de hartslag wat gezakt was, zei een aangeslagen Taylor - die beschouwd wordt als de beste dartsspeler aller tijden - tegen Sky Sports dat hij zich zo fel schaamde voor zijn gedrag, dat hij zelfs overwoog om na de finale te stoppen. Dat deed hij niet, maar hij bood wel z’n excuses aan. “Wij hebben zo’n lange relatie dat ik na de excuses die Phil heeft gemaakt niet anders kan zeggen dan dat het voor mij daarmee ook over is”, begroef Van Barneveld finaal de strijdbijl.

Volledig scherm Van Barneveld en Taylor. © Photo News

Adrian Lewis vs. José Justicia - 2018

Lewis werd ooit zelfs geschorst door de PDC na een aanvaring op de UK Open. De wereldkampioen van 2011 en 2012 ging door het lint tegen qualifier Jose Justicia. Lewis greep na afloop de Spanjaard bij de keel, waarna beveiligers tussenbeide moesten komen om de boel te sussen. Lewis verklaarde dat de Spaanse tegenstander hem aan het uitdagen was. “Sorry voor dit taalgebruik, beste kijkers”, zei de commentator zelfs toen Lewis begon te schelden en te vloeken.

Gerwyn Price vs. Daryl Gurney - 2019

Tot een fysieke clash kwam het niet tussen Gerwyn Price en de Noord-Ier Daryl Gurney in 2019, maar veel scheelde dat niet. ‘The Iceman’ kreeg op het podium flinke ruzie met Gurney, waarna de beveiliging tussenbeide moest komen. De reden van het incident? “Gurney beweerde dat ik aan het praten was, terwijl hij gooide”, vertelde Price achteraf. “Klopt niet. Ik denk dat hij me uit mijn tent wilde lokken om mij zo een schorsing aan te naaien.” En ook met James Wade en Simon Whitlock had Price het al stevig aan de stok. Om maar te zeggen: Huybrechts was gisteravond zeker niet de eerste.

