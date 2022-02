De kamp van 35 miljoen die ei zo na in het water viel: Tyson Fury verdedigt in Wembley zwaargewichtentitel tegen Dillian Whyte

Darts Huybrechts beste Belg in Players Champions­hip 3, dagzege voor Cullen

Kim Huybrechts (PDC-35) was in het Engelse Wigan met een achtste finale de beste Belgische darter in het Players Championship 3. Voor een plaats in de kwartfinales moest hij zijn meerdere erkennen in de jonge Ier Barry Keane (PDC-68). De dagzege was een prooi voor Joe Cullen (PDC-11)

12 februari