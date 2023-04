“De jager is nu de prooi”: met geweldige knock-out pakt Israel Adesanya tegen Pereira UFC-titel terug

Van een revanche gesproken. Nadat de Nigeriaanse Nieuw-Zeelander Israel Adesanya drie keer op rij verloren had van de Braziliaan Alex Pereira (twee keer in het kickboksen en vorig jaar in november in de octagon), pakte ‘The Last Stylebender’ tijdens UFC 287 in Miami met een brutale knock-out uit om zijn titel in de middengewichtsklasse te heroveren. Waarna Adesanya enkele denkbeeldige pijlen op de Braziliaan afvuurde. “Ik had het voorspeld: de jager is nu de prooi.”