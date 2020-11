De 'horrorhole’ van Tiger Woods: “Dit hoort er nu eenmaal bij. Golf is soms vreselijk eenzaam”

GolfVorig jaar nog een ware hoogdag voor Tiger Woods op de Masters, in 2020 absolute horror. Volledig de mist in op de sinds gisteren befaamde twaalfde hole. Woods: “Golf is soms vreselijk eenzaam.”

Alsof Leo Messi een Panenka in de armen van de keeper trapt. Of Rafael Nadal drie bagels om de oren krijgt op Roland Garros. Het equivalent van wat Woods gisteren overkwam in Augusta, daar waar hij vorig jaar zijn comeback bekroonde met de zege om een vijfde groen jasje in de wacht te slepen. Maar liefst tien pogingen had hij nodig op de zogenaamde Golden Bell, de kortste hole in Augusta die gecatalogeerd staat als een ‘par three’. Een die je in drie shots hoort af te werken.

Ironisch genoeg de hole waar Woods vorig jaar zijn glorietocht inzette. Terwijl zijn vier concurrenten Brooks Koepka, Francesco Molinari, Ian Poulter en Tony Finau in het water van Rae’s Creek sloegen, deed Tiger het in twee shots. Een heel ander verhaal dit jaar: nu maakte Woods op zijn beurt kennis met Rae’s Creek. Tot drie keer toe. Even leek het er zelfs op alsof Woods een negatief record ging vestigen. In 1980 had Tom Weiskopf er 13 shots voor nodig. Woods eindigde gisteren op tien. De eerste keer in zijn loopbaan dat hij een score in dubbele cijfers noteerde op een hole. Miljoen golfers moeten gedacht hebben: ‘Eindelijk een hole waar ik Tiger had geklopt.’

De Amerikaan herstelde zich nog wel knap met vijf birdies op de laatste zes holes, ondanks het feit dat hij niets meer te winnen had. Maar zijn ronde van 76 slagen was zijn slechtste op de Masters sinds 1995, toen hij als negentienjarige debutant 77 slagen nodig had op dag drie. “Het hoort nu eenmaal bij deze sport, die soms verschrikkelijk eenzaam is. Daar moet je tegen vechten. Niemand zal je van de baan halen of iemand anders voor je in de plaats zetten”, relativeerde Woods (44). “Dat maakt deze sport zo uniek en mentaal zo moeilijk. We hebben het helaas allemaal meegemaakt. Je moet alleen maar bezig zijn met je volgende slag. Gelukkig heb ik dat gedaan en heb ik mijn ronde afgemaakt. Het probleem begon toen ik op de verkeerde windrichting gokte.”

De overwinning ging in Augusta naar Dustin Johnson, die geschiedenis schreef met een score van 268 (20 onder par). Woods kwam uit op 287 slagen en werd daarmee gedeeld 38ste. Volgend jaar in april revanche?

