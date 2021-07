De grootste triatleet aller tijden: Jan Frodeno zwemt, fietst en loopt eigen wereldrecord aan diggelen en krijgt felicitaties van Mathieu van der Poel

TriatlonJan Frodeno (39) heeft zijn kandidatuur als grootste triatleet aller tijden nog wat extra kracht bij gezet. De Duitser verbeterde in Allgau zijn eigen record op de volledige afstand. Hij zwom 3,9 kilometer, fietste 180 kilometer en liep tot slot een marathon in een tijdsbestek van 7u27:53.

Wat doet een mens als hij zich ‘verveelt’ in de voorbereiding op de Ironman van Hawaï? Titelverdediger Jan Frodeno zocht in de maandenlange aanloop naar de jaarlijkse hoogmis in de triatlonsport naar een nieuwe bron van motivatie. De Duitser deed in juni een oproep aan zijn volgers op Instagram om een uitdaging te zoeken. Uiteindelijk kwam een duel met de Canadees Lionel Sanders uit de bus.

Frodeno en Sanders delen met CANYON dezelfde fietssponsor en toonden zich vorig jaar in de lockdown ook op online sportplatform Zwift. Sanders won enkele virtuele wedstrijden - zelfs tegen wielerprofs als Mathieu van der Poel - en verbeterde op de fiets bijvoorbeeld ook het Canadese uurrecord met 51,304 kilometer in één uur. Jan Frodeno liet zich dan weer opmerken met een volledige triatlon in eigen huis.

Volledig scherm Jan Frodeno. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beide heren dus niet vies van een uitdaging, CANYON en Zwift sprongen op de kar en inderhaast werd een Tri Battle Royale uit de grond gestampt. Sanders en Frodeno zouden het daarbij in Allgau - een Duitse stad aan de voet van de Alpen - tegen elkaar opnemen over de volledige afstand (3,9 km zwemmen - 180 km fietsen - 42 km lopen) op een vlak parcours. De inzet: eeuwige roem en misschien wel een verbetering van het wereldrecord.

Dat record stond sinds 2016 al op naam van Frodeno. De Duitser won de Challenge-wedstrijd in Roth in 7u35:39, tot op vandaag het officiële wereldrecord op de volledige triatlonafstand in een wedstrijd. Frodeno heeft ook het parcoursrecord op de Ironman van Hawaï in handen. De Duitser won er drie keer, was twee keer wereldkampioen op de halve afstand én won in 2008 goud op de olympische afstand.

Frodeno wordt door die veelzijdigheid en unieke prestaties terecht weleens de grootste triatleet aller tijden genoemd. Zijn status is er de voorbije jaren alleen maar legendarischer op geworden, want sinds 2017 verloor hij geen enkele wedstrijd waar hij aan deelnam. Lionel Sanders won dan weer 25 Ironmans op de halve afstand en finishte in 2017 als tweede in HawaÏ.

Volledig scherm Jan Frodeno in Allgau. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Twee superatleten dus die elkaar alleen maar konden voortstuwen tot ongekende hoogtes in Allgau. Frodeno kwam na 3,8 kilometer zwemmen in 45:58 als eerste uit het water. De Duitser zwom ooit wel al sneller, maar daarna haalde hij uit op de fiets. Frodeno dook bij zijn 180 kilometer onder de magische grens van vier uur en klokte af in 3u55:22, goed voor een gemiddelde snelheid van maar liefst 46 kilometer per uur.

Dan al werd duidelijk dat Frodeno op recordschema zat. Ook Sanders was bezig aan zijn beste triatlon ooit, maar de Canadees bleek geen partij te zijn voor zijn concurrent. Na een marathon in 2u44 kwam Frodeno uit op een totaaltijd van 7u27:53, hij deed daarmee bijna 8 minuten sneller dan zijn chrono vijf jaar geleden in Roth. Een waanzinnige prestatie.

Of de chrono van Frodeno ook officieel gehomologeerd wordt als wereldrecord valt nog af te wachten. Het ging niet om een officiële wedstrijd, al werden alle gebruikelijke regels wel in acht genomen. En dan vergeten we bijna nog te schrijven dat de Duitser aan het begin van zijn marathon ten val kwam in een natte bocht. Zonder pijn aan de heup zat er misschien nog een scherpere tijd in.

“Het zal even duren vooraleer ik zal beseffen wat ik hier gedaan heb”, vertelde Frodeno na de wedstrijd. Imponeren deed hij in elk geval wel, zo kreeg hij felicitaties van Mathieu van der Poel - nog zo’n uithangbord van fietssponsor Canyon. Frodeno richt zich in oktober op een vierde Ironman-overwinning op Hawaï. Lionel Sanders - in Allgau goed voor 7u43:26 - moet zich nog kwalificeren.

Nog dit: het wereldrecord op de volledige afstand in het triatlon was ooit twee keer in Belgische handen. Luc Van Lierde finishte in Roth in 2007 in 7u50:27. Marino Vanhoenacker brak het wereldrecord in 2011 in Klagenfurt in een toen fantastische 7u45:58. Een record waar lang van gedacht werd dat er weinig marge op zat, tot dan ene Jan Frodeno kwam...

Volledig scherm Jan Frodeno kreeg op Instagram felicitaties van Mathieu van der Poel. © @mathieuvanderpoel

