“De grootste bokskamp ooit”: akkoord over titanengevecht tussen Joshua en Fury

Als periode voor de eerste kamp wordt het begin van de zomer in de media naar voren geschoven, als mogelijk gastland worden Saoedi-Arabië, Singapore, Qatar, China, Dubai, de VS en Groot-Brittannië genoemd. De verwachting is dat het eerste gevecht de boksers elk meer dan 116 miljoen euro (100 miljoen pond) zou moeten opleveren. The Money Fight, het legendarische duel tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor van augustus 2017 in Las Vegas, bracht 410 miljoen dollar (343,5 miljoen euro) op.