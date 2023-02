De ene een controversiële Disney-ster, de andere de halfbroer van een wereldkampioen én deelnemer aan ‘Love Island’: wie zijn Jake Paul en Tommy Fury?

Komende zondag is het langverwachte gevecht tussen Jake Paul (26) en Tommy Fury (23) exclusief te bekijken op HLN. De twee legden ieder een wel heel verschillende weg af richting de clash, die omgedoopt werd tot ‘The Truth’. Paul was een beroemde ster op Vine en Fury nam samen met zijn vriendin deel aan ‘Love Island’. Zondag zal het maar om één ding draaien: elkaar knock-out meppen tegen het canvas.

Je kan dit gevecht als abonnee gratis bekijken op HLN. Ben je nog geen abonnee? Ontdek HIER onze voordelige formules die je onbeperkt toegang geven tot HLN+ en alle voordelen. Onze formule is maandelijks opzegbaar of met meer voordeel vanaf 1 jaar.

KIJK. Paul en Fury neus aan neus voor duel: “Ik sla hem knock-out”

Jake Paul: van besproken YouTuber tot ongeslagen bokser

“It’s everyday bro, with the Disney Channel flow. 5 mill on YouTube in 6 months, never done before”, zingt Jake Paul in zijn disstrack (beledigende rap) richting zijn broer Logan. Diezelfde Jake Paul neemt het zondag op tegen Tommy Fury. De link met YouTube en abonnees laat al uitschijnen dat Paul allesbehalve uit een boksgezin komt.

Jake Paul werd namelijk wereldberoemd door Vine. Samen met zijn oudere broer Logan begon hij op zijn 10 jaar met video’s maken. Enkele jaren later gingen de broers viraal op Vine met hun prankvideo’s. Hun korte filmpjes van zes seconden gingen de hele wereld rond. Toen Vine in 2017 ophield met bestaan, had Paul 5,3 miljoen volgers op het platform en meer dan 2 miljard views.

Een heleboel jongeren adoreerden de twee gebroeders. Toen Jake Paul in 2014 de overstap maakte naar YouTube, schoot hij ook op dat kanaal meteen de lucht in. Met zijn vlogs en pranks behaalde Paul vijf miljoen abonnees in zes maanden. Het ging hem voor de wind: een succesvol YouTube-kanaal, miljoenen fans en daarbovenop een contract bij Disney Channel om een hoofdrol te spelen in de reeks ‘Bizaardvark’. Maar ook op muzikaal gebied liet Paul van zich horen. De disstrack ‘It’s everyday bro’ was een ludieke sneer richting zijn broer, maar scoorde wel in de Amerikaanse hitlijsten. Zijn liedje was echter van korte duur, want zijn carrière kwam in een steeds slechter daglicht terecht.

Volledig scherm © AFP

Coronafeestjes en seksueel misbruik

In het midden van het tweede seizoen van de Disney-serie verdween Paul uit de reeks. Hij zorgde volgens zijn buren voor onnodig veel overlast door zijn pranks, video’s en feestjes. Dat imago viel niet te rijmen met het imago van Disney-ster.

Er kwam geen beterschap, integendeel. Het aantal controverses stapelde zich op. In 2018 toonde hij zijn vriendin halfnaakt op YouTube. Daarnaast had hij een woordenwisseling met One Direction-zanger Zayn Malik en in het midden van de coronacrisis organiseerde hij meerdere lockdownfeestjes. Paul vond Covid-19 namelijk “een hoax”.

De YouTuber raakte in de ene na de andere mediastorm terecht. In de nasleep van de George Floyd-protesten was hij aanwezig op een protest dat al snel escaleerde. Heel wat mensen plunderden winkels en ook Paul was te zien op die beelden. Hij verontschuldigde zich op sociale media en zei dat hij daar aanwezig was voor een toekomstige video. “We filmden alles wat we zagen in een poging om onze ervaring te delen en meer aandacht te vestigen op de woede die werd gevoeld.” Daar bleef het niet bij. Als klap op de vuurpijl postte TikTok-figuur Justine Paradise in 2021 een video waarin zij vertelde dat zij seksueel misbruikt werd door Jake Paul. Volgens Paul was de klacht tegenover hem “100% procent vals”.

Kortom, een man met een palmares. Toch zal Jake Paul zich nooit omschrijven als een influencer of een YouTuber. Hij is een bokser.

Zes keer ongeslagen

Dat hoofdstuk uit zijn carrière begon toen hij en zijn broer door KSI, een andere YouTube-ster, werden uitgedaagd voor een boksduel. Het was oudere broer Logan Paul die het opnam tegen KSI, Jake vocht zijn eerste bokswedstrijd als amateur tegen YouTuber Deji Olatunji, de kleine broer van KSI.

Na dat boksduel besloot hij over te stappen naar het professioneel boksen. Paul-Fury wordt zijn zevende professionele bokswedstrijd. De Amerikaan nam het onder meer op tegen (ex-)UFC-sterren Tyron Woodley, Ben Askren en Anderson Silva. Hij verloor nog niet en won vier keer op knock-out. Deze zondag kan Paul zijn eerste nederlaag of zijn zevende overwinning binnenhalen.

KIJK. Jake Paul mept tegenstander Tyron Woodley knock-out

Tommy Fury: van ‘Love Island’-deelnemer tot achtvoudig winnaar

De 23-jarige Engelsman komt in tegenstelling tot Jake Paul wel uit een boksfamilie. De achternaam deed het al vermoeden, maar Tommy Fury is de halfbroer van bokslegende en wereldkampioen Tyson Fury. In 2018 begon Fury aan zijn professionele bokscarrière tegen Jevgenijs Andrejevs. In zijn tweede gevecht sloeg hij zijn tegenstander Callum Ide meteen knock-out.

Na die twee overwinningen, stopte Fury voor negen maanden met boksen. Er kwam een tv-programma op zijn pad: ‘Love Island’. Samen met zijn vriendin nam hij deel aan het vijfde seizoen van de realityshow. Het leverde Fury z’n eerste ‘nederlaag’ op, want hij en zijn vriendin Molly-Mae Hague werden tweede. In januari van 2023 verwelkomden de twee hun eerste kindje.

Volledig scherm © Getty Images

Na dat paradijselijk uitje pikte Fury de draad weer op. Ook zijn komende zes kampen bleef hij ongeslagen. In 2021 kruiste het pad tussen Fury en Paul al eens. Terwijl Paul het uitvocht met Tyron Woodley, nam Fury het op dezelfde plaats op tegen Anthony Taylor. Beiden wonnen hun kamp.

Verhitte gemoederen

Deze zondag volgt de beslissende en langverwachte confrontatie, onder het toeziend oog van miljoenen kijkers. Voor Paul staat het 6-0 in zijn voordeel. Voor Fury 8-0. Ontegensprekelijk zal een van de twee heren de nul zien verdwijnen. Dat zal ‘The Truth’ uitwijzen. Het duel tussen beiden dat in Saudi-Arabië plaatsvindt, zal ongetwijfeld verhit worden.

De gemoederen tussen de twee liepen namelijk al flink op. Tijdens eerdere ontmoetingen dreigde het al eens mis te lopen, zoals in Londen tijdens de promotie voor het gevecht. Toen eindigden de twee heren ook neus aan neus. De toon werd tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel zondag meteen gezet. “Hij is een goede bokser, maar geen fantastische bokser”, aldus Paul. “Ik mep hem tegen het canvas. En hij zal nóóit meer in een boksring durven stappen”, diende Fury van antwoord.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP