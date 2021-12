De emotionele exit van ‘Dancing Dimi’ door de ogen van zijn omgeving: “We kunnen hem echt niks verwijten”

WK darts “Alé, hier gaan we weer”: Mike De Decker krijgt ‘ninedarter’ tegen, maar stunt wel tegen Litouwer Labanaus­kas en kan relaxed naar tweede ronde

Mike De Decker is met een stuntzege begonnen aan het WK darts. Onze landgenoot haalde het met 1-3 tegen de Litouwer Darius Labanauskas, toch nummer 33 van de PDC-ranking. In de tweede ronde wacht nu de Brit Dave Chisnall, die vorig jaar Dimitri Van den Bergh naar huis stuurde op het WK. “Ik leef relaxed naar die wedstrijd toe, want de druk ligt bij Chisnall.”

20 december