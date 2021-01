De eerste voor Price of de derde voor Anderson? Alles wat moet u weten over de finalisten op het WK Darts

WK DartsVanavond volgt de apotheose van meer dan twee weken WK Darts. Gerwyn Price en Gary Anderson kijken elkaar vanaf 20u40 in de ogen. De eerste voor Price of de derde voor Anderson? Met deze voorstelling van de finalisten bent u helemaal klaar voor de grote finale, die de winnaar een slordige 550.000 euro oplevert. De eindstrijd is vanavond uiteraard te bekijken op VTM 4.

Gerwyn Price (PDC-3, 35 jaar, eerste WK-finale)

Van het rugbyveld naar de dartshal. In de sportwereld zijn er weinig straffere carrièreswitches dan die van Gerwyn Price. Tot 2014 was Price een gerenommeerd rugby’er in de Welshe eerste klasse. Het is er vandaag nog steeds aan te zien. Price heeft als een van de weinige darters een perfect afgetraind lichaam. Zeven jaar geleden stopte Price met rugby om zich volledig te focussen op het darts. Met succes. Vandaag is ‘The Iceman’ het nummer drie op de PDC-wereldranking in het darts én staat hij vanavond in zijn een WK-finale, ongezien voor een Welshman. Na zijn halve finale van vorig jaar - die hij verloor tegen latere wereldkampioen Peter Wright - mag hij het nu voor het eerst in de finale proberen.

Ondanks dat het pas zijn eerste eindstrijd is op een WK is Price licht favoriet tegen Anderson. In 2020 presteerde geen enkele darter beter dan Price - hij pakte acht toernooizeges, waaronder de World Grand Prix en de World Series Finals - en ook op dit WK stond hij er op de belangrijke momenten: Price won drie van zijn vijf matchen in een beslissende set.

Alleen de onderlinge confrontaties spreken niet in het voordeel van Price, al is het verschil klein. Sinds 2014 speelden de twee finalisten veertien keer tegen elkaar. Daarvan won Anderson er acht, Price zes. Aan ‘The Ice Man’ om vanavond in duel vijftien het hoofd koel te houden. Want vanavond kan Price niet alleen de wereldtitel én 550.000 euro pakken, bij winst wordt de Welshman ook de nieuwe nummer één van de wereld.

De hoogtepunten uit de halve finale van Gerwyn Price:

Gary Anderson (PDC-13, 50 jaar, vijfde WK-finale)

Als je iemand niet moet leren hoe de finale van een WK Darts eraan toegaat, is het Gary Anderson wel. De Schot staat vanavond al voor de vijfde keer in de WK-eindstrijd van de PDC. In 2015 en 2016 nam Anderson na thrillers de maat van respectievelijk Phil Taylor en Adrian Lewis. In 2011 en 2017 moest hij de duimen leggen voor diezelfde Lewis en Michael van Gerwen.

Eén brok ervaring dus, Gary Anderson. ‘The Flying Scotsman’ speelt al darts sinds 1996 en heeft naast twee wereldtitels nog veel ander moois dat blinkt op zijn palmares. Anderson won onder meer al de World Matchplay (2018), de Premier League (2011 en 2015), de UK Open (2018), de Players Championship Finals (2014) en de Champions League (2018). Als het vanavond spannend wordt, kan de ervaring van Anderson misschien wel de doorslag geven.

Ondanks zijn rijkgevulde prijzenkast was Anderson nog nooit het nummer één op de PDC-ranking. Momenteel staat hij ‘pas’ dertiende. De geruchten doen de ronde dat Anderson stilaan genoeg heeft van het darts en een van de komende jaren zou stoppen. Die frustraties kwamen recent nog naar boven in zijn derde ronde. Anderson ergerde zich mateloos aan het trage tempo van tegenstrever Mensur Suljovic. “Op deze manier hoeft het voor mij niet meer. Dan ga ik wel golfen”, foeterde de Schot na afloop. En toch lijkt Anderson op dit WK herboren. Vanavond kan de bekroning volgen met een derde WK-titel. Daarmee zou hij evenveel titels hebben als Michael van Gerwen. Alleen de legendarische Phil Taylor doet met liefst vijftien gouden medailles beters.

De hoogtepunten uit de halve finale van Gary Anderson:

