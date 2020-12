De eerste Belg zijn we kwijt op het WK darts: Mike De Decker kent offday in debuut en krijgt 3-0 om de oren

WK dartsMike De Decker (PDC-95) is gesneuveld zijn eerste ronde op het WK darts tegen de verrassend sterke Japanner Edward Foulkes. Alleen in set drie kon onze landgenoot een vuist maken. Maar De Decker kende een offday en de dubbels om het af te maken werden hem fataal. Nog niet 'The Real Deal’, zoals zijn bijnaam luidt.

De Decker startte als de favoriet tegen Foulkes, die een Japanse moeder en Welshe vader heeft. Maar Foulkes kende een superdag. In die mate dat de Engelsen zich afvroegen waar deze tot dusver onbekende Japanner al die tijd gezeten heeft. Onze landgenoot, die zijn debuut in het Londense Alexandra Palace maakte, verloor de eerste set nadat hij niet één leg kon winnen. Foulkes, die ook zijn WK-debuut maakte, trok de drie legs telkens naar zich toe. De Japanner ging fel van start en gooide in de tweede leg zelfs uit op 140 (zie video hieronder).

Ook set twee ging naar Foulkes, nadat De Decker nog wel de eerste leg naar zich toetrok. Maar vervolgens moest hij de drie volgende legs weer aan de Japanner laten. De Decker, die er eergisteren 25 werd, flirtte zo al meteen met de exit. In de eerste ronde wordt er naar drie winnende sets gespeeld.

Mike De Decker met een 180 in set twee om op voorsprong te komen:

In set drie kwam De Decker opnieuw op voorsprong, twee keer zelfs (1-0 en 2-1). Maar hij liet in de vierde leg tot twee keer toe na om het af te maken. Zo werd het 2-2 in legs, waarna De Decker Foulkes ook de beslissende vijfde leg zag winnen en een 3-0 in sets om de oren kreeg. Een debuut in mineur tegen een weliswaar erg verrassend sterke tegenstander.

De Decker gooit uit op 111 om 2-1 voor te komen in set drie:

Foulkes maakt het af:

Onze andere landgenoten maken de komende dagen hun opwachting op het WK. Kim Huybrechts (PDC-39) kijkt zaterdag de Chinees Di Zhuang in de ogen. Dimitri Van den Bergh (PDC-9), de hoogstgeplaatste Belg, die in de eerste ronde vrij is, neemt het dinsdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Luke Humphries en de Singaporees Paul Lim.