De drukke dartsagenda van ‘Dancing Dimi’: waarom Van den Bergh tot eind mei amper bij zijn gezin kan zijn

Darts“Het wordt zwaar voor Dimitri Van den Bergh. Hij zal gedurende de Premier League slechts anderhalve dag per week bij zijn gezin zijn”, aldus Peter Wright. Een ietwat opvallende uitspraak, maar de Schot heeft wel gelijk. Een blik in de drukke dartsagenda van ‘Dancing Dimi’.

KIJK. Van den Bergh: “Benieuwd hoe ik met drukke periode zal omgaan”

De Premier League. Elke darter die er ooit aan heeft deelgenomen, beweert dat het prestigieuze event enorm slopend is. De geselecteerde darters schieten gedurende vier maanden elke donderdagavond in actie. Telkens op een andere locatie, verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Duitsland. Constant reizen, altijd weg van het thuisfront.

“Debutant Chris Dobey zal het heel zwaar vinden. Dimitri Van den Bergh ook”, vertelde de ervaren Peter Wright in een gesprek met onze redactie. “Want hij heeft dit nog niet meegemaakt (Van den Bergh speelde in 2021 door de coronacrisis altijd op dezelfde plek in de Premier League, red.). Hij zal zijn gezinnetje slechts anderhalve dag per week zien. Dat wordt pittig.”

KIJK. Peter Wright: “Het wordt zwaar voor Dimitri”

Anderhalve dag per week bij zijn gezin. Wright overdreef niet. Zo ziet de doorsnee week van Van den Bergh er de komende maanden uit: elke woensdagochtend rond 7 uur vertrekken richting de Premier League-locatie, om vervolgens (door aansluitende toernooien in het weekend) pas maandagnamiddag weer thuis te komen. Soms zijn er zelfs weken dat Van den Bergh zijn verloofde Evi en dochtertje Oonah niet zal zien. Want af en toe staan er op maandag toernooien gepland. Druk, druk, druk. Ook na de Premier League krijgt onze landgenoot nauwelijks tijd om te rusten.

Gebaseerd op onderstaand schema zal Van den Bergh tot eind mei circa twintig dagen thuis zijn (in Leicester of Merksem, de Antwerpenaar wisselt geregeld van verblijfplaats). Dat is lastig, zeker voor een familieman zoals hij. “De Premier League is een mooie ervaring. Ik kan er heel veel uit leren, maar het is inderdaad veel reizen”, aldus ‘Dancing Dimi’ onlangs. “Het wordt een zware periode, die niet onderschat mag worden. Benieuwd hoe ik ermee zal omgaan.”

Ook andere Premier League-deelnemers Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Michael Smith, Nathan Aspinall, Chris Dobey en Jonny Clayton zijn de komende maanden amper bij hun gezin. Peter Wright is een uitzondering. “Ik heb het geluk dat Jo (zijn vrouw Joanne, red.) altijd bij mij is. Ze is mijn manager, chauffeur, coiffeur en therapeute.”

Programma Van den Bergh tot einde Premier League: 16 februari: Premier League - Avond 3 (OVO Hydro, Glasgow)

18 februari: Players Championship 3 (Barnsley Metrodome)

19 februari: Players Championship 4 (Barnsley Metrodome)

23 februari: Premier League - Avond 4 (3Arena, Dublin)

24-26 februari: Baltic Sea Darts Open, EuroTour 1 (Wunderino Arena, Kiel)

2 maart: Premier League - Avond 5 (Westpoint Arena, Exeter)

3-5 maart: UK Open (Butlin’s Minehead Resort)

9 maart: Premier League - Avond 6 (M&S Bank Arena, Liverpool)

11 maart: Players Championship 5 (Barnsley Metrodome)

12 maart: Players Championship 6 (Barnsley Metrodome)

16 maart: Premier League - Avond 7 (Motorpoint Arena, Nottingham)

19 maart: Players Championship 7 (Barnsley Metrodome)

20 maart: Players Championship 8 (Barnsley Metrodome)

23 maart: Premier League - Avond 8 (Utilita Arena, Newcastle)

24-26 maart: European Darts Open, EuroTour 2 (Ostermann Arena, Leverkusen)

30 maart: Premier League - Avond 9 (Mercedes-Benz Arena, Berlijn)

31 maart-2 april: International Darts Open, EuroTour 3 (Sachsenarena, Riesa)

6 april: Premier League - Avond 10 (Utilita Arena, Birmingham)

8-10 april: German Darts Grand Prix, EuroTour 4 (Zenith, München)

13 april: Premier League - Avond 11 (Brighton Centre)

15 april: Players Championship 9 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

16 april: Players Championship 10 (Robin Park Tennis Centre, Wigan)

20 april: Premier League - Avond 12 (Ahoy, Rotterdam)

21-23 april: Austrian Darts Open, EuroTour 5 (Steiermarkhalle, Graz)

27 april: Premier League - Avond 13 (First Direct Arena, Leeds)

28-30 april: Dutch Darts Championship, EuroTour 6 (WTC, Leeuwarden)

4 mei: Premier League - Avond 14 (AO Arena, Manchester)

5-7 mei: Belgian Darts Open, Eurotour 7 (Oktoberhallen, Wieze)

11 mei: Premier League - Avond 15 (Utilita Arena, Sheffield)

12-14 mei: Czech Darts Open, EuroTour 8 (Hala Kralovka, Praag)

18 mei: Premier League - Avond 16 (P&J Live, Aberdeen)

20 mei: Players Championship 11 (Morningside Arena, Leicester)

21 mei: Players Championship 12 (Morningside Arena, Leicester)

25 mei (indien geplaatst): Premier League Play-Offs (The O2 Arena, Londen)

Programma vanavond Premier League: Kwartfinales (vanaf 20 uur) Nathan Aspinall - Michael van Gerwen

Peter Wright - Dimitri Van den Bergh

Gerwyn Price - Michael Smith

Jonny Clayton - Chris Dobey