De Decker zorgt voor beste Belgische resultaat op derde dag van PDC Super Series 7, Van den Bergh meteen out

Hockey Red Lions nemen voor tweede keer in evenveel dagen de maat van Duitsland

17 oktober De Red Lions hebben ook hun tweede duel in evenveel dagen in de Hockey Pro League tegen Duitsland (FIH 5) gewonnen. De Belgische hockeymannen, de nummer één van de wereld, haalden het in Ukkel met 5-3. Met twee overwinningen uit twee duels staan de Lions meteen stevig op kop in de Pro League.