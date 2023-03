De Decker, Raman en Vandenbogaerde stoten met fraaie finishes door in European Tour, Huybrechts uitgeschakeld

Cage Warriors KIJK. Heetgeba­ker­de ‘Cage Warriors’ wachten zelfs niet tot in de kooi: face-off loopt even uit de hand in Londen

Vanavond zit u als HLN-abonnee weer goed om naar de Cage Warriors kijken. Het Cage Warriors 151-event vindt plaats in Londen en onder anderen Matthew Bonner en Guilherme Cadena stappen de kooi in. En naar dat duel is het toch uitkijken, want tijdens hun face-off liep het gisteren al even mis.