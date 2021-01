De benen zwaar toegetakeld: McGregor op krukken na gevecht met Poirier, Mayweather lacht hem uit

UFCConor McGregor slaagde er afgelopen zaterdagnacht niet in om zijn rentree in de UFC op te luisteren met winst. De 32-jarige MMA-vechter verloor tegen de Amerikaan Dustin Poirier met een technische knock-out (TKO) in de tweede ronde. Na afloop had The Notorious zelfs krukken nodig - zo zwaar waren zijn benen toegetakeld. Ook Floyd Mayweather deed trouwens nog zijn zegje over ‘McLoser’...

McGregor incasseerde voor het eerst een nederlaag op knock-out. “En ik heb er geen excuses voor. Het is een bittere pil om te slikken. Maar ik ga mezelf herpakken. Ik sta op en zal mijn hoofd hoog houden”, aldus de Ier, die krukken nodig had om op de persconferentie te geraken na het gevecht. “Mijn been is compleet dood. Het leek aanvankelijk niet zo erg, maar ineens voelde ik het aan de voorkant van mijn been. Het is zwaar aangetast, het lijkt wel alsof er een American football in mijn pak zit”, zo beschreef hij zijn blessure.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

McGregor was in de eerste ronde nog sterker dan Poirier maar liet zich in de tweede ronde verrassen. Hij moest een serie harde stoten incasseren en ging naar het canvas. “Dit is voor mij geen verrassing” zei Poirier. “We staan wat betreft onderlinge gevechten nu gelijk. Het is 1-1 nu. Laten we het nog een keer doen.” Ook McGregor leek daar wel voor te vinden. “Schrijf me nog niet af. Ik ga voor een andere aanpak, de volgende keer dat we tegenover elkaar staan, want zijn trappen zitten vol venijn”, klonk het bi hem.

McGregor en Poirier troffen elkaar eerder in 2014. De Ier versloeg Poirier in de eerste ronde door TKO. Dat gebeurde vorig jaar ook met weltergewicht Donald Cerrone, want McGregor was bij zijn rentree in 40 seconden klaar met de Amerikaanse kooivechter. In juni kondigde McGregor verrassend voor de derde maal aan dat hij een punt zou zetten achter zijn loopbaan.

Volledig scherm Poirier verkoopt McGregor een rake rechter. © Zuffa LLC

McLoser

En zo krijgen de ambities om opnieuw de boksring in de stappen, deze keer tegen Manny Pacquiao, ineens ook een flinke knauw. Tot jolijt ook van Floyd Mayweather, die andere topbokser tegen wie hij het eerder al opnam. “De wereld weet dat Con Artist McLoser alles van mij kan afnemen, maar nog steeds bemind zal zijn terwijl ik gehaat word. ‘t Toont nog maar eens aan dat racisme nog altijd bestaat. Weet gewoon dat die sukkel nooit op mijn niveau zal staan. Ik ben anders gebouwd, mijn mentaliteit is van een andere planeet, mijn vaardigheden zijn ongeëvenaard, ik ben een geboren winnaar. En ja, ik praat veel trash, maar ik maak het ook altijd waar. Dit is waarom ze mij haten”, schreef Mayweather.

Ook het idee dat de Ier dus opnieuw zou gaan boksen wordt door ‘Money’ op hoongelach onthaald. “Conor kan niet eens winnen in zijn eigen sport, maar hij heeft het erover om terug te keren naar het boksen om tegen Pacquiao te vechten. Niemand ligt daar wakker van, het is alsof mijn restjes op hun beurt de restjes opeten.”

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.