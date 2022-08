“De Belgische vlag ligt al twee weken klaar”: Koen Naert klaar om Europese marathontitel te verdedigen

12 augustus 2018: Koen Naert triomfeerde op het EK atletiek in Berlijn met goud op de marathon. Hij overtrof zo Bashir Abdi, die vier dagen eerder op de piste van het Olympisch stadion naar zilver was gesneld op de 10.000m. Vier jaar later zijn de rollen omgekeerd. Abdi is nu de referentie in België op de marathon. Hij is nationaal recordhouder (2u03:36), staat 14de op de all time ranking, greep brons op de Spelen en vorige maand nog op het WK.