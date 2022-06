De apotheose van vijfdaags sportfeest: Belgian Lions moeten richting finale WK 3x3 voorbij absolute top

Willen de Lions naar die grote finale, dan moeten ze voorbij Servië. ‘By far’ de mondiale nummer één. Absolute wereldtop, als team en als individueel talent. Het dominerende land in deze jonge, sterk groeiende spektakelsport. Vier maal goud in de zes voorgaande wereldkampioenschappen. In aanloop naar dit WK de winnaar van de twee enige World Tour-toernooien, de ‘Masters’ zeg maar. Alleen in olympisch Tokyo 2021 moest het verrassend tevreden nemen met een bronzen medaille na een troostingzege tegen … jawel, de Lions. In de World Tour 2022-opener in het Japanese Utsunomiya stonden beide landen in de halve finale over elkaar. Servië won met 21-17.