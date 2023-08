De achillespees speelt haar parten: Nafi Thiam zegt af voor het WK

Sportarts Larry Nassar, die honderden jonge turnsters misbruikte, neergesto­ken in gevangenis

De Amerikaanse sportarts Larry Nassar, veroordeeld voor massaal seksueel misbruik, is zondag in een gevangenis in Florida slachtoffer geworden van een steekpartij. Dat melden Amerikaanse media. Nassar liep steekwonden op in de rug en de borst. Zijn toestand zou stabiel zijn.