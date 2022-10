“Dat ze zich maar amuseren”: Van den Bergh laat zich niet intimideren door mentale spelletjes van Wright, die zegt dat “zwakke tegenstand” meer moet trainen

DartsEen titanenduel op de World Grand Prix. Dimitri Van den Bergh staat morgenavond in de kwartfinale tegenover wereldkampioen Peter Wright. De Schot, die zoals wel vaker mentale spelletjes speelt, zegt dat niemand hem deze week kan verslaan: ‘Dancing Dimi’ laat zich niet intimideren en is vol vertrouwen. “Ik reageer niet met mijn mond en wil de pijlen laten spreken.”

Dimitri Van den Bergh versus Peter Wright. Indrukwekkende affiche morgenavond op de World Grand Prix, het unieke darttoernooi waarbij élke leg begint met een dubbel. De twee hadden onlangs een akkefietje, maar dat is inmiddels bijgelegd. “Er liepen een paar dingen mis tijdens de World Matchplay (Van den Bergh versloeg Wright in de kwartfinale, red.)”, vertelde Wright daar eerder over. “Voor de wedstrijd was er al wat gedoe en dan tijdens de match vond ik iets niet correct. We hebben er later een gesprek over gehad en hij begreep het. Dimitri heeft ook zijn zegje gedaan, en nu is alles weer oké.” Dat bleek ook na een knuffel op de German Darts Open.

Quote Ik voel me goed en zie mezelf nog verbeteren. Ik hoef van niemand bang te zijn Dimitri Van den Bergh

Van den Bergh zelf komt vanuit Leicester terug op het incident. “Ik speelde gewoon mijn wedstrijd zoals ik altijd doe. In mijn eigen tempo. Ik was héél trots Wright eindelijk te kunnen verslaan, maar om één of andere reden maakte hij daar een probleem van. Dat is jammer. Maar de kwestie is uitgesproken, dat is het belangrijkste. We kunnen opnieuw door één deur. Ik ben het type persoon dat zulke zaken niet in het achterhoofd steekt. Ik veeg het liever als stof van mijn schouders af. Maak je niet druk over zaken waar je toch geen controle over hebt.”

De vriendschapsband is dus hersteld. Die ontstond nadat Van den Bergh in volle coronacrisis drie maanden in het huis van Wright logeerde. Al zal er straks geen lacherig sfeertje heersen op het podium. Er staat voor beide heren wat op het spel. Wright wil zijn eerste major dit jaar winnen, Van den Bergh kan zich deze week kwalificeren voor de Grand Slam.

Prijzengeld Grand Slam

Dancing Dimi zet alles op het WK. Alle toernooien ziet hij naar eigen zeggen als voorbereiding. Maar deze World Grand Prix is hoe dan ook belangrijk voor onze landgenoot. Het toernooi vindt plaats in Leicester, de woonplaats van Van den Bergh. Presteren voor eigen volk is altijd leuk. Ook kan hij zich deze week plaatsen voor de Grand Slam of Darts (12-20 november). Van den Bergh moet dan wel de finale halen.

Onze landgenoot is dus nog niet gekwalificeerd voor de Grand Slam of Darts van volgende maand. Daardoor kan hij momenteel zijn halve finale van 2020 niet ‘verdedigen’. Na twee jaar vervallen de verdiende centen op de PDC Order of Merit. Zo dreigt Van den Bergh enkele plekken te verliezen op de ranking.

Mental games van Wright

De finale bereiken in Leicester is de boodschap. Maar dat wordt geen eenvoudige opdracht. In de halve finale wacht allicht Michael van Gerwen, maar eerst moet hij voorbij Wright. Die laatste kon na zijn wereldtitel nog géén groot toernooi winnen en is gebrand op de titel. Aan vertrouwen alvast geen gebrek bij de Schot: “Na mijn operatie (in augustus werd zijn galblaas na maagproblemen verwijderd, red.) voel ik me herboren. Ik denk dat niemand me kan verslaan deze week. De tegenstand is te zwak, ze zijn allemaal niet goed genoeg. Gerwyn Price is misschien de tweede beste speler ter wereld, maar de rest moet dringend wat meer uren aan het oefenbord doorbrengen.”

Straffe quotes, Wright is nu eenmaal niet vies van mentale spelletjes. Van den Bergh laat zich niet intimideren. “Ik hou mij daar niet mee bezig. Ik reageer niet met mijn mond en wil mijn pijlen laten spreken. Dat is ook het plan. Laat de rest zich maar amuseren, ik ben dezelfde persoon voor en achter de camera. Ik voel me goed en zie mezelf nog verbeteren. Ik hoef van niemand bang te zijn. Kijk naar de namen die ik geklopt heb op de Grand Prix: eerst Dave Chisnall, de winnaar van de laatste European Tour, en erna titelverdediger Jonny Clayton. Als ik zelf mag beginnen, verlies ik zelden de leg. Al is en blijft het natuurlijk Wright. Ik mag hem niet onderschatten.”

Van den Bergh is er dus klaar voor. “Na de paniekaanvallen heb ik me laten onderzoeken, maar alles in mijn lichaam blijkt in orde te zijn. De dokter zei dat ik gewoon meer vertrouwen in mezelf moet hebben. Die woelige periode ligt dus in het verleden. Dimitri Van den Bergh is weer de oude.”

Alle wedstrijden van de World Grand Prix zijn te bekijken op VTM 2. De uitzending start vanavond om 20 uur.

