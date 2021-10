Dat wordt smullen: Price moet voorbij Van Gerwen in kwartfinale EK Darts

DartsNa een dagje darts is ook de tweede ronde van het EK afgewerkt in Oostenrijk. Zowel in de namiddag- als in de avondsessie werden in de goed volgelopen Salzburgarena leuke wedstrijden gespeeld, echte verrassingen vielen er niet te noteren. Jongens als Van Gerwen, Price en Cross staan morgen in de kwartfinales.

Joe Cullen wist zich als eerste bij de laatste acht te scharen. Hij kende weinig problemen met de Schot William Borland en moest voor zijn 5-10-overwinning geen hoog gemiddelde presteren. Brendan Dolan, die in de eerste ronde Kim Huybrechts huiswaarts stuurde, gaf niet thuis en stond al snel 0-4 in het krijt. Hij trok dat niet meer recht en verloor met 4-10 van Rob Cross. José de Sousa kwam als derde in actie, en net als in zijn eerste ronde had hij alle moeite met de tegenstand. Luke Humphries gooide een gemiddelde van net geen 100 en deed daarmee beter dan de Portugees, maar toch trok De Sousa de overwinning over de streep (10-8).

De leukste wedstrijd van de namiddagsessie was die tussen Ryan Searle en Danny Noppert, twee jongens die de afgelopen weken hun goeie vorm toonden. Zowel Searle als Noppert gooiden een gemiddelde van 101, maar de Nederlander maakte het verschil in zijn check-outs. Met 10 op 16 op de dubbels en een en de ‘Big Fish’ (170 check-out) was hij ronduit indrukwekkend: 4-10.

De ‘Big Fish’ van Noppert:

De avondsessie begon met een potje tussen Nathan Aspinall en Damon Heta. Heta begon veelbelovend, maar gaf een 2-0 snel weer uit handen. Aspinall stoomde door naar 10-6-winst, Heta verlaat het EK na een verdienstelijke wedstrijd. De 19-jarige Tsjech Adam Gawlas was bezig aan een opmerkelijk toernooi, en had een sensationele openingsfase in petto tegen Gerwyn Price, de nummer 1 van de wereld. ‘The Iceman’ stond 2-0 in het krijt, maar zette daar simpelweg vijf winnende legs op rij tegenover. Gawlas kwam die mokerslag niet meer te boven, een logische 10-3 was het gevolg.

De topper van de avond was de match tussen Michael van Gerwen en James Wade. De Nederlander maakte gisteren indruk in zijn eerste ronde, en ook vanavond begon hij vlot. Tijdens de break stond het 4-1 voor ‘Mighty Mike’, maar tevreden was hij niet. Wade gaf zich niet gewonnen, maar Van Gerwen trok zijn niveau nog wat de hoogte in en gooide de ene 100+ na de andere. De zware eindstand: 10-4. Thuisspeler Mensur Suljovic moest in de slotmatch tot het gaatje gaan, maar kreeg uiteindelijk toch Florian Hempel klein (10-9) en maakt zo het lijstje kwartfinalisten compleet.

Morgenmiddag staan de kwartfinales - met onder meer de kraker tussen ‘MVG’ en Price - op het programma, in de avond volgen achtereenvolgens de halve finales en de finale. Zowel ‘s middags als ‘s avonds kan u afstemmen op VTM 4.

