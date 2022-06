Dát geeft vertrouwen voor het WK: Red Panthers kloppen in tweede wedstrijd Engeland met 1-4

hockeyDe Red Panthers hebben in hun tweede wedstrijd in Londen knap revanche genomen na de nederlaag van een dag eerder. En hoe: onze hockeyvrouwen haalden het met 1-4 van het vierde land op de wereldranglijst. Voor het vertrouwen richting het WK, dat voor de Panthers op 3 juli start, kan dat tellen.

De Red Panthers verloren zaterdag in het Londense Lee Valley Centre hun eerste wedstrijd tegen Engeland met 2-1. Onze hockeyvrouwen konden wel terugblikken op een uitstekende eerste helft. Voor match nummer twee bleven Ambre Ballenghien en France de Mot aan de kant. Abi Raye, één van de twee reserven voor het WK, mocht wel opdraven.

De start zondag was opnieuw voortreffelijk van onze hockeyvrouwen. Stephanie Vanden Borre mocht het reeds na twee minuten twee keer proberen op strafcorner, maar scoren lukte niet. De Belgische voorsprong kwam er toch in de twaalfde minuut. Barbara Nelen zette zich door, bediende Stephanie Vanden Borre wiens deviatie via een Engelse stick in doel belandde (0-1).

Volledig scherm Stephanie Vanden Borre viert haar doelpunt. © BELGA

In kwart twee bleven de Panthers druk zetten en dat leverde kansen voor Alix Gerniers en Barbara Nelen op. Op de verdiende tweede treffer was het wachten tot twee minuten voor het rustsignaal. De 20-jarige Justine Rasir knalde hoog in doel nadat Alix Gerniers aan de rand van de Engelse cirkel de bal recupereerde. Engeland kon in het tweede kwart twee keer dreigen, maar Elena Sotgiu bracht telkens knap redding.

In tegenstelling tot een dag eerder gingen de Panthers na de pauze aanvankelijk wel op hun elan voort. In minuut 33 kreeg België drie strafcorners op rij en de laatste werd door Stephanie Vanden Borre afgerond: 0-3. Voor de Oost-Vlaamse haar zesde doelpunt in deze Pro League. Die derde treffer was voor Engeland het sein om toch wat extra gas te geven. Dat lukte, zeker omdat de Panthers door groene kaarten van Hélène Brasseur en Emma Puvez, even met slechts negen speelsters op het veld stonden. Engeland profiteerde en scoorde via Tessa Howard in minuut 41 de aansluitingstreffer: 1-3. De Panthers werden nu wel teruggedrongen en even later kreeg Engeland een uitgelezen kans om helemaal weer in de match te komen. Een betwistbare stroke werd toegekend, maar Aisling D’Hooghe bracht mooi redding. Twee keepers met uitstekende reddingen: ook dat is met het zicht op het WK goed nieuws.

Volledig scherm Barbara Nelen. © BELGA

In het laatste kwart kwam er een zeer snelle kans voor Engeland, maar daarna behielden de Panthers de controle. Sterker nog: met nog vijf minuten op de klok zorgde Rasir met haar tweede doelpunt van de wedstrijd voor de beslissing (1-4). Een knappe, en met slechts twee weken voor aanvang van het WK, ook een zeer belangrijke zege voor onze hockeyvrouwen.

In ieder geval: de Panthers zijn met zeven overwinningen en één gelijkspel – ze staan momenteel op de vierde plaats - uit veertien wedstrijden aan hun beste Pro League-campagne bezig. Er werd gespeeld tegen de toplanden uit alle hoeken van de wereld én op fysiek vlak heel hard gewerkt. Volgende week kunnen ze in Den Bosch de Pro League in schoonheid eindigen met twee matchen tegen hekkensluiter de Verenigde Staten om daarna in Terrassa aan het WK-avontuur te beginnen.

De Red Panthers begonnen met: Aisling D’Hooghe, Lien Hillewaert, Hélène Brasseur, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Charlotte Englebert, Judith Vandermeiren, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Abi Raye en Alexia ‘t Serstevens. Later volgden Elena Sotgiu, Lucie Breyne, Pauline Leclef, Alix Gerniers, Justine Rasir en Louise Versavel.

Volledig scherm © BELGA