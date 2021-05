Dat belooft voor de Spelen: Simone Biles pakt uit met bij vrouwen ongeziene sprong

De Yurchenko Double Pike is een riskante sprong die bijna uitsluitend door mannen wordt gedaan. Biles trainde er al langer op, maar vrijdag heeft ze die op training voor het eerst met quasi perfecte landing uitgevoerd. Straf, want geen enkele vrouw deed haar dat ooit voor. Dat het net Biles is die deze sprong voor het eerst uitvoert, is echter niet verrassend. Ze is de succesvolste Amerikaanse gymnaste uit de geschiedenis. Het is nu wachten op haar eerste Yurchenko Double Pike in competitie. Bovenstaande video wordt intussen vlijtig opgepikt. Zelfs NBA-topspeler LeBron James tweette erover. “My goodness!”